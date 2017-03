«La femme du gardien de zoo»: de guerre lasse

Johan Heldenbergh et Jessica Chastain interprètent Jan et Antonina Zabinski dans «La femme du gardien de zoo».

Le journal personnel d’Antonina Zabinski est devenu, plusieurs années après sa mort (en 1971), un livre à succès, remanié grâce à Diane Ackerman. The Zookeeper’s Wife humanise une fois encore l’Holocauste, alignant un de ces gestes de bravoure frayant son chemin sur grand écran ; les exemples sont légion, rendant pleinement justice aux héros, mais pas toujours au septième art.

Sur papier comme à l’écran, tous les éléments semblent réunis pour une variation de Schindler’s List. Or, la cinéaste néo-zélandaise Niki Caro (Whale Rider, North Country) nage depuis longtemps dans les bons sentiments, et propose une vision plutôt consensuelle des exploits surhumains de ce couple au milieu d’un zoo en ruines à Varsovie en 1939. Situé à quelques kilomètres du tristement célèbre ghetto, le lieu allait peu à peu changer de vocation sans que l’armée allemande soupçonne le subterfuge.

Antonina (Jessica Chastain, à l’école des accents Meryl Streep) et son conjoint Jan (Johan Heldenbergh, révélé dans le puissant The Broken Circle Breakdown) possèdent une passion vibrante pour les animaux. Or, devant la souffrance de leurs amis juifs, et la leur devant leurs animaux massacrés, ils s’engagent dans une entreprise de sauvetage à haut risque. Tout cela s’accomplit avec la complicité bien involontaire d’un zoologiste allemand (Daniel Brühl, précis mais sans âme), vite devenu un pantin du régime, acceptant l’idée de convertir le zoo en ferme, juste pour les beaux yeux d’Antonina, ce qu’il finira par regretter. Pendant ce temps, les va-et-vient se multiplient entre le ghetto et le zoo, manège aussi étonnant que nauséabond qui permettra de sauver d’une mort atroce près de 300 juifs.

D’abord tableau idyllique d’un lieu paradisiaque tenu par deux êtres vertueux à la boussole morale rarement déréglée, ce zoo deviendra vite un îlot d’humanisme, là où l’on pratique la zoothérapie avant l’heure, enclave de personnages unidimensionnels dont la trajectoire tragique constitue rarement une surprise. La femme du gardien de zoo en offre très peu au final, Niki Caro célébrant la bonté de ces gardiens recyclés en travailleurs humanitaires, évitant d’aller au coeur d’une cruauté qu’elle préfère filmer en touriste. Roman Polanski (Le pianiste) et László Nemes (Le fils de Saul) constateraient sûrement la même frilosité.

Cette chronique d’une barbarie annoncée, étalée sur près de sept ans et aux multiples ellipses temporelles, oppose la noblesse des victimes, celle aussi des animaux, à un régime totalitaire avec ses soldats au coeur de plomb. Le seul visage parfaitement identifiable de cette meute est celui de Daniel Brühl, un choix esthétique qui en dit long sur le caractère consensuel de ce drame, mettant aussi en évidence la candeur des enfants pour faire jaillir les larmes, surtout aux abords des trains de marchandises. Ces postures habituelles du cinéma de l’Holocauste sont bien maîtrisées par Niki Caro, mais ne réinventent jamais le genre — et on sait qu’une telle chose est possible. Suffit d’une ambition qui dépasse la simple leçon d’Histoire édifiante et larmoyante. La femme du gardien de zoo se présente surtout comme le gardien d’une tradition trop rarement secouée.

V.O. : Forum, Cavendish.

V.F. : Quartier latin, StarCité.