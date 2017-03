« Tout m’avale », disait la Bérénice du célèbre roman de Réjean Ducharme, L’avalée des avalés. L’héroïne protéiforme de la constellation Ghost in the Shell pourrait affirmer la même chose, car c’est le destin des cyborgs, plongés malgré eux dans les tourments de leur humanité et les caprices des nouvelles technologies. De plus, le créateur du manga qui l’a mise au monde, Masamune Shirow, était loin de se douter qu’il deviendrait un docteur Frankenstein japonais : depuis sa parution en 1989, on ne compte plus les films d’animation, les livres et les jeux vidéo inspirés de cet univers à l’imaginaire foisonnant, à la fois charnel et paranoïaque.

Il allait de soi qu’Hollywood s’empare d’un tel phénomène, mais comptez sur les inconditionnels pour se faire les gardiens de l’orthodoxie. D’où les hauts cris quant au choix de Scarlett Johansson dans la peau (de latex) de cette égérie du cyberpunk, javellisant ainsi ses origines nippones, et qui nous voudra une belle pirouette narrative dans la relecture qu’en propose Rupert Sanders. Son flair visuel avait séduit dans Snow White and The Huntsman, et il fait preuve ici de cette même ingéniosité, au service toutefois d’un futur tellement familier qu’il ressemble à un reliquat du passé.

Ghost in the Shell a certes marqué le cinéma de science-fiction (pensons seulement à The Matrix), mais ses questionnements sur l’âme de la cybernétique, la mémoire préfabriquée et les villes de l’avenir en forme de panneaux-réclames sont autant de terrains familiers ratissés jusqu’à la nappe phréatique. Au milieu de tout cela, celle que l’on surnomme The Major (Johansson connaît la musique) agit en traqueuse de terroristes, mais découvre que ses souvenirs ne sont pas les siens et que son enveloppe corporelle — qui ravira le public geek, si d’aventure il daigne délaisser son téléphone intelligent… — lamine complètement son histoire personnelle. Entre ses collègues dévoués, ses supérieurs exigeants (Takeshi Kitano, impassible comme on l’aime), sa créatrice au grand coeur (Juliette Binoche façon Mama Dolorosa), et un être menaçant qui la révélera à elle-même (stupéfiant Michael Pitt avec une voix digne du physicien Stephen Hawking), son combat sera surtout celui d’une reconquête individuelle.

Elle s’accompagne d’un déploiement d’effets spéciaux qui relève de la débauche visuelle, rivalisant avec celle de Blade Runner, accompagné aussi de quelques scènes sur l’asphalte et le béton, là où grouille un prolétariat multiculturel. C’est aussi le symbole d’un film cherchant à ratisser très large tout en gommant la charge érotique, et anarchique, qu’avait su insuffler Masamune Shirow. Dans ce Ghost in the Shell « reloaded », qui rassemble une somme inouïe de talents, à commencer par l’oeil aiguisé du directeur photo britannique Jess Hall, tout converge pour donner à l’affaire des allures d’escapade de superhéros rongés par de furtives angoisses psychanalytiques. Elles sont bien sûr vite balayées sous un tapis de pixels et des chorégraphies de fusillades. Comment dit-on « been there, done that » en japonais ?

Ghost in the Shell – Le film ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 120 minutes. Science-fiction de Rupert Sanders. Avec Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt, Juliette Binoche.