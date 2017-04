Antonina et Jan Zabinski étaient les gardiens du zoo de Varsovie, mais à partir de 1939, ils sont vite devenus les gardiens du destin de 300 juifs qu’ils sauveront de la tyrannie nazie. Cette histoire édifiante et larmoyante ne s’aventure jamais très loin des sentiers de ce genre, celui de la leçon de bravoure au temps de l’Holocauste, portée par la dévotion de l’actrice Jessica Chastain. La caméra de Niki Caro (Whale Rider, North Country) l’observe dans toute sa splendeur, et ce, malgré un accent polonais quelque peu préfabriqué, une convention qu’il faut accepter pour adhérer à cette apologie du courage de ces amoureux des animaux transformés en travailleurs humanitaires au milieu d’un monde en déconfiture soumis à la barbarie.



La femme du gardien de zoo (V.F. de The Zookeeper’s Wife) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 124 min. Drame biographique de Niki Caro. Avec Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Timothy Radford.