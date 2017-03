Oscar: les comptables de PwC ne pourront plus avoir leur téléphone en coulisses

Los Angeles — Les comptables de la firme PwC ne pourront plus avoir leur téléphone cellulaire en coulisses lors des futures cérémonies des Oscar. La présidente de l’Académie qui remet les prix, Cheryl Boone Isaacs, a envoyé un courriel aux membres de l’organisation, mercredi, afin d’expliquer le nouveau protocole pour l’annonce des gagnants des Oscar, élaboré après l’erreur qui a couronné le mauvais film à la fin de la plus récente cérémonie. Une erreur d’enveloppe avait en effet fait en sorte que La La Land avait d’abord été annoncé comme gagnant du prix du meilleur film, alors que celui-ci devait plutôt aller à Moonlight. Le conseil des gouverneurs de l’Académie a discuté de sa relation avec PwC et a finalement élaboré sa nouvelle politique lors d’une rencontre, mardi soir. La firme collabore avec l’Académie pour la cérémonie des Oscar depuis 83 ans. PwC a reconnu sa responsabilité pour ce qui est considéré comme la plus grande erreur de l’histoire des Oscar. L’un des contrôleurs responsables des enveloppes pendant la cérémonie avait publié sur Twitter une photo de l’actrice Emma Stone prise en coulisses quelques moments avant de remettre la mauvaise enveloppe pour le prix du meilleur film. Cheryl Boone Isaacs a indiqué que les contrôleurs devront dorénavant participer aux répétitions avant la cérémonie.