Manoir récompensé du Prix collégial du cinéma québécois

Le Prix collégial du cinéma québécois a été remis samedi aux réalisateurs Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe pour leur documentaire Manoir. Fruit d’un labeur de près de huit ans, le film s’intéresse au vieux Manoir Gaulin, qui accueille depuis la fin des années 1990 d’anciens résidents de l’hôpital psychiatrique de Saint-Hyacinthe et qui, malgré les oppositions, sera finalement bientôt détruit. Les quatre autres films en lice étaient Avant les rues, de Chloé Leriche, Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, Les mauvaises herbes, de Louis Bélanger et Prank, de Vincent Biron.