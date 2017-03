Santa Monica — Le prochain volet de la saga Star Wars demeure inchangé malgré le décès de Carrie Fisher, selon le chef de la direction de Disney, Robert Iger. L’actrice morte d’une crise cardiaque en décembre avait terminé sa part de tournage pour ce huitième épisode, intitulé Les derniers Jedi. En entrevue à l’Université de Californie du Sud, jeudi, Robert Iger a indiqué que Carrie Fisher, qui campait le rôle de la princesse Leia, « apparaît tout au long » du film et que sa performance demeurera « telle quelle ». Le grand patron de Disney a également annoncé qu’une « autre décennie et demie d’histoires de Star Wars » fait l’objet de discussions au sein de l’entreprise. Le jour même, Disney a mis fin aux rumeurs qui circulaient à propos de l’éventuelle retraite de son p.-d.g. en prolongeant son contrat d’un an, jusqu’en 2019. M. Iger affirme que le conseil d’administration et lui avaient besoin de plus de temps pour préparer sa succession.