Entre hasard et nécessité

Il tombe une grosse neige cotonneuse sur Gatineau en ce vendredi d’ouverture du Festival du film de l’Outaouais (FFO). On présente pour l’occasion le drame La fille de Brest, d’Emmanuelle Bercot, tandis qu’on attend, samedi, la Palme d’Or de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, deux primeurs québécoises. Fondateur du FFO il y a 19 ans de cela, Didier Farré est un véritable passionné de cinéma, un domaine auquel il a consacré presque toute sa vie. Et il ne s’agit pas là que d’une simple image.

« J’ai débuté tout gamin, se souvient Didier Farré. Il y avait un cinéma, à Lacanau, le village où je suis né, près de Bordeaux. Le propriétaire était un ami de mon père, et il me laissait déchirer les billets des spectateurs qui entraient. »

À son arrivée au Québec, Didier Farré a travaillé à Montréal pour FranceFilm, qui possédait plusieurs cinémas, avant de s’orienter vers la distribution. Ce fut à cette époque qu’il comprit qu’il pouvait s’avérer ardu de présenter du cinéma d’auteur, voire juste « international », hors de la métropole.

« Il n’y avait que quatre salles de cinéma à Gatineau, toutes propriétés de Famous Players, et on n’y projetait que du cinéma américain. Et moi, je disais à Famous Players et à Cineplex Odeon qu’ils devraient ouvrir d’autres salles ; que ce n’était pas normal que je joue Les uns et les autres de Claude Lelouch pendant deux ans et demi à Montréal et que ça ne reste qu’une semaine à Gatineau ; que Nikita, de Luc Besson, cartonne là-bas et ne tienne l’affiche que trois jours ici. Pareil pour Le grand bleu : un an à Montréal, contre quatre jours à Gatineau… »

L’offre et la demande

Puis, un jour, la suggestion de Didier Farré d’ouvrir un nouveau cinéma a été entendue à l’hôtel de ville de Gatineau, qui lui a proposé un terrain.

« J’ai tenté d’obtenir une garantie de prêt de la SODEC pour compléter la construction du complexe, sans succès. On m’a dit que j’allais perdre ma chemise. Mais j’avais fait une étude de marché, alors je me suis associé à Cineplex Odeon pour ce qui est devenu le Cinéma 9 [qui accueille le FFO]. Au début, eux aussi entendaient privilégier le cinéma américain. Il y a eu un “clash”. »

Pour prouver que les spectateurs de Gatineau seraient friands d’un cinéma différent pour peu qu’on le leur propose, Didier Farré mit sur pied ce qu’il appela la Nuit des cinéphiles.

« J’ai projeté 23 films en une nuit et un jour sur deux écrans. S’y trouvait déjà mon désir de présenter du cinéma québécois, des films internationaux… Ç’a été un succès retentissant. Mais c’était très intense, et on m’a demandé s’il ne serait pas possible d’étaler la programmation sur une période plus… raisonnable. De concert avec Radio-Canada et le journal Le Droit, c’est comme ça que le festival est né. »

Donc par hasard, en quelque sorte. Or, l’événement devint vite une nécessité pour le public gatinois. Jeudi soir lors de la préouverture avec la comédie dramatique d’Hugo Gélin

Demain tout commence, l’animateur a remonté le fil des éditions en demandant aux gens de lever la main chaque fois qu’ils y avaient participé.

Il est ressorti de l’exercice que plus de la moitié de la salle comble avait assisté à toutes les éditions du FFO depuis au moins 15 ans.

Vers le cru anniversaire

Déjà, Didier Farré en est à préparer le cru anniversaire, cette vingtième édition qu’il espère riche d’encore davantage d’invités. Ce qui nécessite des fonds, il va sans dire.

« Mes amis se moquent de moi parce que le festival ne me paie pas de salaire. J’ai un revenu avec le cinéma, ça va. Le festival m’accapare, mais je continue parce que c’est ce qui me passionne. Là, pour une fois, j’ai été invité à rencontrer le ministre de la Culture. Voudra-t-on donner pour souligner les vingt ans ? »

Quoi qu’il advienne, Didier Farré peut se targuer d’avoir vu juste au sujet des cinéphiles de Gatineau, lui qui, après avoir déchiré les billets des spectateurs, enfant, est devenu celui qui amène le cinéma de partout jusqu’à eux.

François Lévesque est à Gatineau à l’invitation du FFO.