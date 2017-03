Celui qui se présente au bout du fil comme le président de votre entreprise, qui est-il en vérité ? Certainement pas celui que vous pensez. Cet arnaqueur téléphonique a bel et bien existé, récoltant près de 8 millions d’euros en bernant des employés dévoués croyant faire le bien, et le faisant très mal. Gilbert Chikli est devenu Gilbert Perez sous la loupe de l’acteur Pascal Elbé dans son deuxième film derrière la caméra après Tête de Turc. Cette valse de virements bancaires, entre Tel-Aviv et Paris, offre plusieurs scènes trépidantes, et surtout beaucoup d’humour malgré les actes vils de celui qui en fera baver à sa famille, dont son pauvre frère, moins téméraire. Le sourire carnassier et la voix enjôleuse de Vincent Elbaz comptent beaucoup dans la réussite de cette fantaisie policière que l’on pourrait croire sortie de l’imagination débridée d’un scénariste patenté.



Je compte sur vous ★★★ 1/2 France, 2015, 98 min. Thriller de Pascal Elbé. Avec Vincent Elbaz, Julie Gayet, Zabou Breitman, Ludovik Day.