Une erreur de jeunesse vient hanter Jim Broadbent dans «The Sense of an Ending»

Jim Broadbent et Harriet Walter dans «The Sense of an Ending»

En 2013, le cinéaste indien Ritesh Batra charmait la galerie avec The Lunch Box, son premier long-métrage, où il racontait la relation épistolaire entre une jeune femme au foyer et un comptable d’âge mûr après que ce dernier eut reçu par erreur la boîte à lunch du mari de la première. Dans sa nouvelle offrande, The Sense of an Ending, une missive se retrouve une fois de plus à changer le cours du destin de quelques individus. Malgré d’indéniables qualités, le résultat se révèle toutefois moins réussi que son précédent film.

Vendeur de caméras d’occasion, Tony Webster (Jim Broadbent) ne se soucie que de sa petite personne jusqu’au jour où il apprend que Sarah (Emily Mortimer), la mère de Veronika, son premier amour, lui a laissé en héritage le journal d’Adrian (Joe Alwyn), un ami s’étant suicidé dans les années 1960. Or Veronika (Charlotte Rampling), qui est aussi l’ex d’Adrian, n’a pas l’intention de le lui remettre. Dès lors, l’homme est contraint de remuer le passé. Alors qu’il se rapproche de sa fille Susie sur le point d’accoucher (Michelle Dockery), Tony dévoile à son ex-femme (Harriet Walter) des pans de son passé qu’il aurait préféré avoir définitivement oubliés, dont une lettre envoyée à Adrian où ses propos dépassaient ses pensées.

Structure lourde

Adaptation d’une sobre élégance du roman éponyme de Julian Barnes, ce drame de Ritesh Batra tire principalement sa force de l’interprétation magistrale de sa prestigieuse distribution. De fait, sans les conversations riches en réflexions sur la mémoire, sur la culpabilité et sur le rachat entre Jim Broadbent et Harriet Walter, The Sense of an Ending perdrait beaucoup de relief. Alors que le roman était raconté en deux temps, ce drame en demi-teintes s’embarrasse de nombreux retours en arrière, lesquels alourdissent par endroits la structure du récit ou entretiennent artificiellement le mystère. Certes, la reconstitution d’époque s’avère crédible et les jeunes acteurs sont tout à fait convaincants. Étrangement, le drame de ces jeunes à qui tout semble pourtant sourire n’arrive pas à émouvoir.

Alors qu’il insiste sur certains plans et rejoue quelques scènes du passé en y introduisant le personnage de Tony au crépuscule de sa vie, Ritesh Batra paraît avoir perdu le contrôle de son récit et risque de semer la confusion dans l’esprit de certains spectateurs. Tandis qu’il illustre le présent, force est de constater que, malgré la complexité de Tony, le réalisateur parvient laborieusement à lui offrir une existence étoffée, notamment en y greffant l’histoire de Susie, dont la fonction se limite à celle de faible faire-valoir.