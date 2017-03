Le sempiternel passager des vaisseaux spatiaux

Quelle est la nécessité intrinsèque d’un film comme Life ? En quoi cette promenade dans l’espace contribue-t-elle à enrichir notre vision de l’univers, ou, dans un registre plus prosaïque, celle du cinéma ? À ces deux questions, le cinéaste Daniel Espinosa (Child 44) ne sait que répondre, préférant investir ses énergies dans l’exécution de ce ballet intersidéral, une danse macabre entre des astronautes bien intentionnés et une créature dont la mère se nomme Alien.

Non seulement cette filiation relève de l’évidence, mais elle ne semble embarrasser personne, comme si l’enfilade de postures routinières (un lieu clos, des fluides turbulents, l’éternel bestiaire de bibittes sanguinaires) suffisait à justifier ce magnifique emballage. Celui-ci présente un impressionnant sextuor, dont deux vedettes incontestées (Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds), mais surtout deux formidables actrices (Rebecca Ferguson, Olga Dihovichnaya) qui vont continuer de s’approcher de la planète Hollywood. Et comme s’il regrettait de ne pas avoir travaillé aux côtés d’Alfonso Cuaron, le directeur photo Seamus McGarvey s’inspire sans vergogne des images les plus vertigineuses de Gravity, sans pour autant nous couper le souffle.

Or, du souffle, il en faut pour cette équipe multiculturelle établie dans la station spatiale internationale, prête à recevoir une parcelle de la planète Mars qui pourrait contenir des traces de vie. Une fois passée l’euphorie de la découverte devant cette cellule qui en contient des milliers (avec des yeux tout le tour de la tête…), la voilà vite menaçante, et gigantesque, peut-être inconfortable d’avoir été baptisée Calvin par un enfant en direct d’un Times Square nullement futuriste, question d’illustrer la proximité du récit avec notre époque.

Il y a bien sûr d’autres proximités plus évidentes, dont l’utilisation de ces mêmes vieilles peurs de type psychanalytique, cet intrus pénétrant à l’intérieur du corps de ses victimes pour mieux en ressortir dans un fracas familier. À ce chapitre, le regretté John Hurt avait mis la barre haut dans le célèbre film de Ridley Scott, et dont on attend pour bientôt la nouvelle mouture d’Alien. Raison de plus pour se demander en quoi Life pourrait se démarquer au milieu de cette bousculade de variations sur le même thème.

Peur du virus

Ce n’est certes pas la musique envahissante de Jon Ekstrand qui va y parvenir, soucieux de téléguider nos émotions, ne retenant aucune leçon sonore de Stanley Kubrick du temps de 2001. Inutile d’ailleurs de jouer au jeu des comparaisons, car Daniel Espinosa se fait modeste, ne cherchant qu’à divertir de manière consciencieuse et à prêcher la bonne entente entre les nations, une ambition insufflée par les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick, tandem en quête de respectabilité depuis ses succès irrévérencieux (Deadpool, Zombieland).

Life n’a franchement rien de déshonorant, n’étant que l’honnête copie d’un sous-genre né à une époque qui commençait à craindre les virus (le sida, pour ne pas le nommer), et de moins en moins les communistes. D’ici peu devraient apparaître les créatures à la peau orange.