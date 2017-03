«Les fleurs bleues», ou l’art de résister

Le réalisateur polonais Andrzej Wajda livre ici non pas son meilleur film, mais l’un de ses plus personnels.

L’ existence de Władysław Strzeminski, peintre et théoricien polonais immense, s’est terminée en 1952 à l’âge de 59 ans. À cette époque, Andrzej Wajda, alors jeune cinéaste, entamait à peine une carrière qui le verrait briller au firmament du cinéma mondial. Strzeminski fut maître de conférences à l’École nationale supérieure des arts plastiques de Łódz. Wajda appris la réalisation dans la célèbre école de cinéma sise dans la même ville. Décédé en 2016 à l’âge vénérable de 90 ans, le second a consacré son ultime film, Les fleurs bleues, à relater la fin de vie du premier.

De fait, c’est uniquement sur les deux dernières années de vie de Strzeminski, pourries par le gouvernement polonais, que se penche Wajda. Ce n’est pas innocent. L’un des cinéastes les plus ouvertement politiques de son pays, et ce, dès ses débuts avec Une fille a parlé, sur le sort de résistants communistes polonais durant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore Cendres et diamant, sur la guerre intestine entre nationalistes et communistes au lendemain du même conflit, Andrzej Wajda dénonce d’abord l’oppression dont Władysław Strzeminski fut victime.

Constructiviste puis néoplasticien, entre autres courants artistiques, Strzeminski incitait ses étudiants à être, en art comme ailleurs, des libres-penseurs : pas étonnant qu’il fût devenu la bête noire d’un ministère de la Culture ayant promulgué l’obligation pour les artistes de s’en tenir au « réalisme-socialiste ».

Noble chant du cygne

Le message ultime de Wajda, son legs en somme, est clair : l’art ne doit jamais être assujetti au pouvoir ; que chaque fois que le contrôle ou la censure s’est exercé dans l’Histoire, le monde y a perdu, et pas seulement en beauté, mais en réflexion, en questionnement. Ne dit-on pas qu’un peuple inculte est plus facile à gouverner ?

On regarde ce film campé dans la Pologne annexée par Staline, et l’on se surprend à songer aux États-Unis, où le président Trump a pour nouvelle lubie de couper les vivres à la chaîne publique PBS, dévolue notamment à la culture.

Cinéaste de tout premier plan — revoir pour s’en convaincre L’homme de marbre, L’homme de fer, Danton, ou Katyn —, Andrzej Wajda livre ici non pas son meilleur film, mais l’un de ses plus personnels. Sa mise en scène est entièrement au service du récit, jamais trop voyante, mais en parfait contrôle néanmoins.

Les fleurs bleues est l’oeuvre d’un maître qui n’a plus rien à prouver et qui, même s’il se sait en fin de parcours, s’efface volontiers derrière un sujet qu’il juge plus important que sa propre postérité.

C’est là un beau, et noble, chant du cygne.