Bien qu’elle ait promis à son père, l’écrivain Amos Elon, juif autrichien naturalisé israélien, de ne jamais retourner vivre à Jérusalem, Danae Elon a convaincu son mari franco-algérien de quitter New York pour sa ville natale avec leurs deux fils. Durant trois ans, au cours desquels elle a donné naissance à un troisième fils, la cinéaste a bien failli y perdre sa famille. Discrète derrière sa caméra, elle recueille les propos hostiles de jeunes juifs lui reprochant de sympathiser avec les Palestiniens, les propos émouvants de son mari ne pouvant plus supporter le racisme ambiant et les tiraillements existentiels de ses fils qui se sentent plus Américains qu’Israéliens. Se dégage de ces images croquées sur le vif un sentiment d’impuissance face à la situation qui semble irrémédiable doublé d’un constat pessimiste. Si le documentaire offre une incursion intimiste et privilégiée dans ce pays au lourd passé et au présent précaire, ponctuée d’extraits d’archives où Amos Elon expose sa pensée politique de gauche, P.S. Jerusalem souffre de quelques moments de flottement, voire d’égarement, où la réalisatrice aurait dû arrêter de filmer ou resserrer le tout au montage.

