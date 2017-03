S’étant rencontrés en retenue, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des super-pouvoirs après avoir mis la main sur de mystérieux cristaux de couleur. À la demande de Zordon (Bryan Cranston, qui fait ici figure de Liam Neeson des pauvres), entité millénaire hantant les murs d’un vaisseau enfoui dans une carrière, les nouveaux superhéros devront affronter Rita Repulsa (Elizabeth Banks, cabotine exécrable) qui fomente de détruire la Terre. Croisement indigeste entre Breakfast Club et Transformers, ce reboot d’une série japonaise des années 1980, laquelle a donné naissance à une série américaine dans les années 1990 et à deux adaptations au grand écran dans les années 2000, met longuement la table pour ce qui s’annonce une franchise franchement médiocre. Afin de moderniser le tout, les scénaristes ont eu l’idée d’inclure dans le quintette un autiste et une lesbienne. Cela ne les a toutefois pas empêchés de réserver la couleur rose à l’un des Power Rangers féminins : tradition quand tu nous tiens ! Souffrant d’un scénario étique et d’effets spéciaux laissant à désirer, ce deuxième long-métrage de Dean Israelite (Projet Almanach) se termine dans une orgie de métal hurlant et de béton pulvérisé que l’on aurait souhaitée mieux orchestrée.

