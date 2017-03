Les choix du président

Il faut avoir été victime de fraude ou de piratage informatique pour compatir, sans jugement, avec celles et ceux tombés dans les filets de l’arnaqueur téléphonique Gilbert Chikli. En 2005 et 2006, grâce à de simples coups de fil à partir de Tel-Aviv et se faisant passer pour un président de compagnie, ou un représentant des forces de l’ordre, il a réussi à convaincre des cadres et des employés dévoués à participer à de supposées missions secrètes nécessitant des virements bancaires. Résultat : plus d’une trentaine d’entreprises flouées à qui Chikli a dérobé près de 8 millions d’euros, et l’on compte parmi elles les Galeries Lafayette, La Poste, Pages Jaunes et Disneyland Paris.

Gilbert Chikli devient Gilbert Perez sous le regard de l’acteur Pascal Elbé, passant une deuxième fois derrière la caméra après Tête de Turc. Dans Je compte sur vous, il ne minimise jamais le côté salopard-séducteur de son héros ni la détresse profonde de ses victimes (dont la toute première, coeur d’une longue séquence au rythme sans failles). Mais il y ajoute un ingrédient essentiel qui donne à ce thriller une saveur particulière : de l’humour, et en quantité bien dosée.

Il y a un réel plaisir à voir Vincent Elbaz prendre les traits de ce filou usant de ses charmes (vocaux !) pour enjôler des gens qui ne résistent jamais très longtemps à ses arguments. C’est avec la même aisance qu’il sait jouer la droiture devant son épouse (Julie Gayet) et son fils, ou minimiser l’impact de sa fourberie auprès d’un frère un peu lourdaud (Ludovik Day, jouant un savoureux profil de perdant), sans compter leur mère sortie tout droit d’un livre de psychanalyse, chapitre complexe d’Oedipe. Les autorités françaises, décontenancées, et humiliées, pourront toutefois compter sur la détermination de l’inspecteur Moretti (Zabou Breitman, placide du début à la fin). La chute de Perez était sans doute prévisible, mais elle s’accomplira avec l’agilité des équilibristes de l’esbroufe.

« Carnasseries »

Pascal Elbé fait preuve du même savoir-faire, injectant beaucoup de fébrilité à ce récit policier, surtout lorsque l’on considère la prémisse de son sujet : les virements bancaires seront toujours moins spectaculaires que les braquages de banques… Il pose quelques balises psychologiques pour mieux saisir les motivations de son héros pas comme les autres (le prologue expose sa propension à berner l’autorité, et ce, dès l’enfance), et multiplie les scènes qui permettent à Vincent Elbaz d’exercer son charme naturel. Qui n’est pas sans rappeler celui d’un Jean-Paul Belmondo, en moins cabotin, à qui ce personnage de gentleman cambrioleur irait comme un gant.

Pascal Elbé n’a pas de prétentions de dialoguiste à la Michel Audiard (ce brillant scénariste qui donnait des perles de drôlerie à Belmondo), mais fait preuve d’une assurance certaine à illustrer les fourberies d’un salaud exécutées avec un sourire carnassier. Devant ce divertissement de bonne tenue, rocambolesque et invraisemblable à l’occasion, on en vient même à se demander s’il importe vraiment de toujours répondre au téléphone…