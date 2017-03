Le FIFA, 35 ans à présenter l’art

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) démarre à Montréal ce jeudi et se poursuivra jusqu’au 2 avril. Cette 35e édition, la première de Natalie McNeil, qui succède au fondateur René Rozon en tant que directrice générale, consacre l’un de ses volets aux femmes artistes. Cela en plus de couvrir, comme par le passé, tout le spectre des pratiques artistiques, de la danse au cinéma en passant par le théâtre, la musique et la peintre. Premières suggestions.

Luc Cousineau : homme des grands chemins

Réalisation: Nathalie Pelletier. Canada, 2016, 48 minutes.

La malheureuse mort du prolifique musicien Luc Cousineau, au début du mois de mars, met en lumière ce documentaire créé alors que l’artiste était déjà atteint de la sclérose latérale amyotrophique, qui aura eu raison de l’interprète de la pièce Vivre en amour. L’idée des grands chemins — ceux de sa carrière, ceux qu’il a littéralement conçus sur son terrain en Estrie — n’est pas cruciale à cette oeuvre déjà diffusée au petit écran. Ce sont plutôt les petits sentiers qui fascinent. Par exemple ses débuts avec Les Alexandrins, ou son travail en publicité, domaine pour lequel il a fait de très nombreuses ritournelles (Steinberg, Salada, Bovril…). Et comment l’argent gagné lui a permis de mener carrière en toute liberté, ce qui a eu ses bons et ses mauvais côtés. Sa fille Karine assure la narration de ce film où témoignent amis et membres de la famille. S’il y a abus d’images prises au drone, le docu permet de découvrir un artiste encore mal connu qui s’est pourtant élevé au-dessus de la mêlée. Le vendredi 31 mars à 15 h 45 à BAnQ.

Philippe Papineau

L’héritier

Réalisation: Jacqueline Caux. France, 2016, 79 minutes. Anglais, sous-titres en français.

Vous avez certainement entendu parler de ce film. Il est passé à Télé-Québec l’automne dernier et la réalisatrice en a discuté à l’émission Tout le monde en parle. Si vous n’avez pas pu le voir, courez acheter vos billets. Édith Jorisch ne nous convie pas qu’à la remémoration de l’histoire de sa famille et de la vie de son grand-père qui a fui l’Autriche en 1938. Il ne s’agit pas non plus uniquement d’un film sur l’art en forme d’enquête policière afin de retrouver la trace de tableaux de Klimt que les membres de la famille de la réalisatrice possédaient et dont ils furent spoliés. Dans notre époque où bien des citoyens semblent avoir perdu la mémoire, ne se souviennent plus de la mécanique de la déferlante de l’intolérance dans les années 1920 et 1930, voici un film intelligent et sensible sur la montée du nazisme, de l’antisémitisme, de l’anti-intellectualisme et de la folie, mais aussi sur la victoire de la mémoire. Le vendredi 24 mars à 18 h au Musée des beaux-arts de Montréal, Auditorium Maxwell-Cummings.Nicolas Mavrikakis

Never Stop – Une musique qui résiste

Réalisation: Édith Jorisch. Canada, 2016, 54 minutes.

Premier paradoxe de ce documentaire français : son rythme est lent, contrairement au genre musical auquel il s’intéresse, le techno de Detroit. On y redécouvre ses succès marquants, apposés sur des images montrant la face délabrée de la capitale de l’industrie automobile américaine. Constitué de longs entretiens inédits avec les piliers de la scène — dans l’ordre de présentation, Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig et Jeff Mills, curieusement, il manque Kevin Saunderson —, Never Stop s’intéresse au contexte dans lequel est né et s’est développé le techno plus qu’à la musique elle-même (autre paradoxe). Ainsi, dans cette métropole heurtée par les effets de la désindustrialisation émerge une scène, une génération de musiciens aux idées futuristes qui tiennent un même discours valorisant l’audace, l’affirmation de soi à travers la musique et, surtout, une indépendance féroce par rapport aux majors de l’industrie du disque. Un film plus sociologique que musical qui puise sa force dans les témoignages réfléchis et éclairants de ces innovateurs du techno. Le samedi 24 mars, à 20 h 45 à Concordia.Philippe Renaud