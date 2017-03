Éloge de la curiosité

Les belles rencontres se poursuivent au Festival Regard, qui, en rameutant la communauté mondiale du court métrage, permet de découvrir des démarches, des visions, des parcours également, aussi inusités que fascinants. Prenez la cinéaste japonaise Momoko Seto, invitée du volet leçons de maîtres : voilà une artiste qui, depuis quelques années, crée un univers, mais littéralement, en conférant au « micro » une dimension « macro », grand écran aidant.

À titre d’exemple, dans le court métrage documentaire Planet A, de simples cristaux de sel en formation se meuvent en véritable paysage arctique. La technique utilisée est le « time-lapse », une manière d’accélérer l’image qui permet de discerner des phénomènes trop lents pour être visibles à l’oeil nu. Idem dans Planet Z, où un fluide de moisissure sombre court sur une surface organique, vire en gouttelettes, qui se soulèvent en champignons tels une minuscule forêt noire qui se dessèche jusqu’à libérer des volutes de spores colorées. Si répugnant, et pourtant si beau.

« Cette dichotomie est au coeur de ma démarche », opine Momoko Seto, une native de Tokyo qui a fait toutes ses études en français, ses parents jugeant l’éducation nippone « trop rigide ». Installée en France depuis l’âge de 19 ans, elle a fait les Beaux-Arts, puis a bifurqué vers le cinéma. De la performance et la vidéo, elle a migré vers le documentaire d’essai. À noter qu’elle réalise en outre des documentaires scientifiques pour le compte du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), qui l’a repérée pendant ses études.

Dans le minimalisme magnifié de sa série Planet, avec un troisième volet, Planet Sigma, mettant en scène des insectes, on sent l’influence du haïku japonais, cette forme poétique très brève célébrant les toutes petites choses, l’évanescent.

« J’adore explorer l’environnement qui m’entoure, au quotidien. Tous ces mondes complexes qui évoluent sous notre nez, minuscules… Il y a dans ma série cette idée propre au haïku d’une beauté cachée qu’on ne perçoit que si on fait attention. Un goût de la minutie, aussi… Et soudain, ce qui révulse, comme des moisissures, devient magnifique par la seule force du regard posé. »

De ses films, il se dégage par ailleurs une curiosité propre à l’enfant, qui, découvrant pour la première fois quelque phénomène, se consacre tout entier à sa contemplation l’espace d’un moment. Il y a de cet émerveillement-là à l’oeuvre dans la série Planet.

« Mais je suis une enfant ! » s’exclame la cinéaste en éclatant de rire.

Dualité du regard

En parallèle à l’élaboration de cet « univers », donc, Momoko Seto poursuit, exclusivement au Japon, une pratique documentaire plus classique, mais rendue unique par la distance que lui permet son éducation occidentale et par la proximité que lui confèrent ses racines japonaises, simultanément.

« J’ai constaté qu’en France, il y a cette perception du Japonais noble et zen, un peu désincarnée et clichée. Le Japonais comme “autre”. Je voyais ces commentaires dans les médias lors du tsunami de 2011, où on louait le calme et la dignité des Japonais dans l’épreuve, alors que non, les Japonais pleurent, ils crient. Ils sont humains. Une mère japonaise qui perd son enfant sera anéantie comme n’importe quelle autre mère. Alors, je suis allée tourner là-bas, en 2012, pour montrer cette réalité-là, que je connaissais. J’ai aussi fait un film sur les hôtesses de bars, les kyabakuras, mais là, ce sont des Japonais qui m’ont signalé que je les avais filmées comme jamais eux n’auraient osé le faire. »

Là encore, c’est une curiosité exacerbée qui porte sa démarche.

Un succès étonnant

En ce moment, Momoko Seto termine le quatrième opus de Planet, qui sera celui-là en réalité virtuelle. « C’est drôle, parce que lorsque j’ai commencé le projet Planet, je n’aurais jamais pensé que ça intéresserait les enfants : ce n’est pas narratif, et pas franchement attrayant, du moins d’un point de vue traditionnel. Or, contre toute attente, ça marche très fort dans les réseaux éducatifs ; ils adorent. »

Normal, puisqu’au fond, les enfants retrouvent dans les images de Momoko Seto une trace de leur propre regard.