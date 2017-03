«La mécanique de l’ombre»: inquiétante austérité

Duval ne va pas bien. Pas bien du tout. Transcripteur professionnel rigoureux, Duval a perdu son poste à la suite d’un burn-out. À moins qu’un mal plus grave l’afflige ? Après deux mois de vaines recherches d’emploi, voici qu’un homme mystérieux, un certain Clément, lui fait une offre inespérée. Simple, sa tâche consiste à retranscrire le contenu d’écoutes électroniques. Mais il y a des règles à respecter, un secret à garder, des gens à éviter… Aux abois, Duval s’enfonce dans une spirale paranoïaque alors que ce qui s’annonçait comme une occasiom en or vire au cauchemar.

La mécanique de l’ombre, fort beau titre, ne manque pas de qualités. Le scénario coécrit par Yann Gozlan (derrière le tout aussi parano Un homme idéal) et Thomas Kruithof, qui signe ici sa première réalisation, contient deux éléments de complication intéressants.

D’une part, la France du film est en pleine présidentielle (tiens donc) et l’un des candidats dénonce avec véhémence le manque de transparence du gouvernement en place, quitte à échafauder des théories du complot. Ce candidat est-il l’employeur ou la cible de Clément ? Lorsque le spectateur croit avoir deviné, le « sol narratif » se dérobe sous ses pieds. Du moins, pour un temps.

D’autre part, Duval, outre qu’il se remet d’un burn-out, est un alcoolique qui lutte pour sa sobriété. Cela permet l’inclusion d’une femme rencontrée dans une réunion des Alcooliques anonymes, Sara, que le film utilise à des fins de fausses pistes, sa présence tour à tour romantique, machiavélique, ou relevant de la banale coïncidence (on pense volontiers à Charlotte Rampling dans Le verdict, de Sidney Lumet).

L’ami américain

En homme ordinaire plongé dans une situation extraordinaire (plane l’ombre d’Hitchcock…), François Cluzet est admirable de justesse. Timoré, Duval est en outre routinier. Laquelle routine permet à Jean-Baptiste Beaudoin de se faire valoir au montage en alternant, à un rythme savamment achoppé, les quelques éléments constitutifs d’un quotidien répétitif jusqu’à l’aliénation.

De là, ce n’est qu’une question de temps avant que Duval replonge, certains développements évoquant Kafka. Le personnage travaillant dans un appartement vacant où il est de plus en plus dérangé, tantôt par un voisin suspect, tantôt par une note cryptique, Le locataire, de Polanski, vient aussi à l’esprit, quoique Kruithof se retienne d’y aller franchement dans l’étrangeté, optant assez vite pour une approche inspirée davantage par les thrillers politiques américains des années 1970 en général (Les 3 jours du Condor de Sydney Pollack, Conversation secrète de Francis Ford Coppola), et par ceux d’Alan J. Pakula (À cause d’un assassinat, Les hommes du président) en particulier.

Excès de déférence

À cet égard, la mise en scène ne souffre aucun excès sans pour autant renier un certain formalisme, appelons cela une « inquiétante austérité », là encore, inspiré par Pakula (et son directeur photo Gordon Willis). Cela s’avère à la fois une force et une faiblesse.

En effet, le film séduit et fonctionne bien (souvent très bien) au premier degré, mais est limité par sa déférence envers ses modèles, auxquels il sacrifie sa profondeur. David Fincher, à titre d’exemple, a recouru aux mêmes influences tout en s’en affranchissant (voir Jouer avec la mort et Zodiac).

C’est la différence entre l’application et la transcendance.