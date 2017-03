La bête humaine

Cette mouture en prises de vue réelles de «La Belle et la Bête» offre de magnifiques scènes d’anthologie.

Depuis 2010, les studios Disney se plaisent à revisiter leurs classiques. Ainsi, on a eu droit à un Alice au pays des merveilles sous acide de la part de Tim Burton, à une relecture originale de La belle au bois dormant racontée du point de vue de la fée Maléfiquede Robert Stromberg, à une luxueuse version de Cendrillon de Kenneth Branagh et à un spectaculaire Livre de la jungle de Jon Favreau. À Hollywood, la mode est plus que jamais au recyclage.

Alors que chez Disney on prépare une version en prises de vue réelles de La petite sirène, voici que le joli conte de madame Leprince de Beaumont reprend vie au grand écran sous la houlette de Bill Condon (Chicago, Dreamgirls), dont l’offrande somptueuse demeure plus que fidèle au film d’animation de Disney de 1991. Hormis quelques nouvelles chansons et des références au chef-d’oeuvre de Cocteau de 1946, La Belle et la Bête version 2017 propose peu de nouveau.

Interprétée par Emma Watson, qui fait plus « fille d’à côté » qu’aspirante princesse, la Belle a toujours un caractère bien trempé malgré sa gentillesse qui pourrait passer pour de la naïveté. Avec ses cornes lui donnant l’allure d’une créature imaginée par Guillermo Del Toro, la Bête incarnée par Dan Stevens a toujours la mèche courte, mais paraît plus aimable que dans la version précédente. En fait, la Bête a tant de charme qu’elle porte presque ombrage au prince une fois libérée de son mauvais sort…

D’une mise en scène ample et fluide, d’une direction artistique éblouissante, cette mouture en prises de vue réelles offre de magnifiques scènes d’anthologie, dont la reprise du célèbre numéro Be Our Guest, où les serviteurs transformés en objets animés, le candélabre Lumière en tête (voix d’Ewan McGregor), offrent un traitement royal à Belle. Une fois la surprise passée de les découvrir sous un nouveau jour, les amateurs du film d’animation ne pourront que succomber à ces personnages d’inspiration Louis XV qui s’animent avec tant de grâce.

Tandis que la leçon de courage, de générosité et d’ouverture d’esprit que sert le récit demeure toujours pertinente en cette ère de beauté formatée, Disney s’efforce subtilement de sortir de son carcan traditionnel en proposant un personnage ouvertement homosexuel. Fidèle complice du vil et fat Gaston (Luke Evans), Lefou (Josh Gad) laisse ainsi comprendre à mots couverts que les femmes l’indiffèrent sans que cela dénature l’histoire. Lorsque survient au bal final le fameux « moment gai », le premier dans l’histoire de Disney, on se demande bien pourquoi les puritains en font tout un plat.