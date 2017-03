Shirley, le «one woman show»

Plusieurs diront que Shirley MacLaine peut jouer dans son sommeil les grébiches et les insolentes : ils n’ont pas tort ! Depuis des décennies, l’actrice en a fait une spécialité, et chaque génération de cinéphiles conserve précieusement un moment où MacLaine occupe tout l’écran pour y faire éclater sa fougue dévastatrice. Comment oublier, exemple parmi tant d’autres, sa réaction (hostile) à la perspective d’être grand-mère dans Terms of Endearment, de James L. Brooks ?

Le revers de ce don est bien sûr de s’y complaire, alors que les cinéastes le recherchent souvent sans exiger de supplément d’âme. Mark Pellington (The Motham Prophecies, Arlington Road) fait partie de ceux-là avec The Last Word, véritable hommage à la pugnacité de la star, qui n’a visiblement pas l’intention de tirer sa révérence. Du moins pas pour le moment.

Son alter ego cinématographique affiche plus de lucidité à cet égard. Harriet, fondatrice d’une agence de publicité, maintenant à la retraite, fait depuis longtemps le vide autour d’elle — son rapport avec ses domestiques dit tout en une seule scène — et elle commence à se soucier de l’image qu’elle laissera une fois dans l’au-delà. Avec la même autorité inflexible, elle enrôle Anne (Amanda Seyfried), journaliste responsable des notices nécrologiques du journal local, pour contrôler la moindre virgule au texte qui sera publié après son décès. Écrivaine en devenir, Anne découvre que l’entourage d’Harriet souhaite son départ depuis longtemps, et la méprise sans une once de remords. La vieille dame indigne devra alors songer à trouver le chemin de la rédemption, avec l’aide d’Anne, mais aussi d’une fillette à deux doigts de la délinquance (AnnJewel Lee Dixon) et le patron débonnaire d’une station de radio (Thomas Sadoski).

Croyez-vous sincèrement qu’elle n’y parviendra pas ? Mark Pellington est d’une fidélité sans faille à ce cinéma réconfortant télégraphié et calibré pour nous faire passer du rire aux larmes le temps d’une prise de bec flamboyante suivie d’un moment de tristesse, le verre d’alcool à la main. Ces poncifs, Shirley MacLaine les exécute avec son aplomb habituel, ses partenaires jouant surtout les faire-valoir, même Amanda Seyfried, difficilement capable de rendre plausibles les ambitions littéraires de son personnage trop timoré pour être crédible.

L’intérêt de cette apologie d’une résurrection sociale ne tient qu’à cette actrice d’exception offrant un de ses derniers tours de piste, célébrant sa gloire passée (les photos de jeunesse de MacLaine servent de rappel à sa jeunesse radieuse) et surtout cette facilité déconcertante à débiter des vacheries comme d’autres, des mots doux. Celles du scénariste Stuart Ross Fink, un nouveau venu, semblent faites sur mesure pour la vedette de The Apartment et d’Irma la douce, oubliant toutefois que le cinéma n’est pas qu’au service de ses têtes d’affiche. Dans The Last Word, cette servilité est toutefois parfaitement assumée.