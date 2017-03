«Being at Home with Claude» à la Cinémathèque québécoise

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Ce mercredi, 19 h, à la Cinémathèque québécoise, revivra le film de Jean Beaudin Being at Home with Claude restauré par Élephant, d’après la pièce de René-Daniel Dubois, écrite dans la fièvre en cinq nuits new-yorkaises. Cette histoire de passion et de meurtre, portée à l’écran en 1992 avec ferveur et puissance, donnait la vedette à Roy Dupuis et Jacques Godin dans un brûlant et cruel pas de deux. Le réalisateur ainsi que Roy Dupuis s’entretiendront avec le public après la projection.