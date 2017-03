Écrans canadiens 2017 : Xavier Dolan triomphe

Déjà auréolé du Grand Prix au festival de Cannes et de trois prix César, Juste la fin du monde de Xavier Dolan a ajouté plusieurs autres récompenses à son impressionnante collection dont celle pour la Meilleur réalisation et pour le Meilleur film, lors du gala des prix des Écrans canadiens, dimanche soir.



Les Québécois se sont démarqués dès le pré-gala hors d’ondes où Juste la fin du monde de Xavier Dolan a remporté quatre prix Écrans : Meilleurs maquillages (Maïna Militza et Denis Vidal); Meilleures images (André Turpin); Meilleure adaptation (Xavier Dolan); et Interprétation masculine dans un rôle de soutien (Vincent Cassel). La soirée était loin d’être finie pour cette adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce.



Nelly d’Anne Émond a raflé le prix des Meilleurs costumes (Patricia McNeil) et Un ours et deux amants, celui du Meilleur montage (Richard Comeau) et celui de la Meilleure direction artistique (Emmanuel Fréchette).



Les artisans québécois derrière Race de Stephen Hopkins ont mis la main sur trois prix: Meilleurs effets visuels (Martin Lipmann, Cynthia Mourou, Benoit Touchette, Jonathan Piché-Delorme et Frédéric Breault); Meilleur montage sonore (Pierre-Jules Audet, Jérôme Décarie, Michelle Cloutier, Stan Sakell, Jean-François Sauvé, Mathieu Beaudin, François Senneville, Luc Raymond et Jean-Philippe St-Laurent); et Meilleur son d’ensemble (Claude La Haye, Luc Boudrias, Pierre-Jules Audet, Patrick Rioux, Nicolas Dallaire). L’acteur Stephen James, qui interprète de Jesse Owens dans Race, a plus tard remporté le prix de l’interprétation masculine. En nomination dans huit catégories, Race a terminé la course avec ce quatrième prix.



Côté court, Vaysha l’aveugle de Theodore Ushev remportait le Meilleur court métrage d’animation, Mutants d’Alexandre Dostie, celui du Meilleur court métrage dramatique, et Cette rivière de Katherena Vermette et Erika MacPherson, celui du Meilleur court métrage documentaire.



Le prix Écran d’or Cineplex 2016 a été attribué à la comédie de Jean-François Pouliot, Les 3 p’tits cochons 2, film ayant ramassé le plus de recettes d’un océan à l’autre. Pour sa part, Old Stone de Johnny Ma a remporté le prix du Meilleur premier long métrage.



Le biopic sur Chet Baker, I Am the Blues de Robert Budreau, s’est illustré dans deux catégories : Meilleure musique originale (Todor Kobakov, Steve London et David Braid) et Meilleure chanson originale (Could Have Been de David Braid). Weirdos de Bruce McDonald s’est vu couronné du prix de l’Interprétation féminine dans un rôle de soutien (Molly Parker) et du Meilleur scénario (Daniel McIvor). Tatiana Maslany a mis la main sur le prix de l’Interprétation féminine dans un premier rôle pour The Other Half.



Le documentaire I Am the Blues de Daniel Cross a raflé deux prix : Meilleurs images dans un long métrage documentaire (John Price) et Meilleur long métrage documentaire Ted Rogers. Pour sa part, Giants de Dave De Carlo est reparti avec le prix du Meilleur montage dans un long métrage documentaire



De grands honneurs



Tel que promis, l’animateur a proposé un nouveau surnom aux prix Écran Canadien, soit « STD » pour « screen, television, digital » (écran, télévision, numérique) : « Ce sera viral! Qui retournera à la maison avec un STD? » a-t-il lancé aux artistes en nomination. Rappelons qu’en anglais, STD correspond à ITS (infection transmise sexuellement). Afin de souligner le 150e anniversaire du Canada, l’humoriste a par la suite fait circuler une carte de souhaits.



Flanqué de Bruce Hill, Gilbert Rozon est venu chercher, au nom de Juste pour rire, le prix Icône de l’Académie : « Mon accent était si fort qu’on a cru d’abord que j’étais juif et que le festival s’appelait Jews For Laughs [Juifs pour rire] ».



Plus tard, Atom Egoyan est venu remettre un prix pour l’Ensemble de sa carrière à Christopher Plummer : « Donnez-lui ce prix avant qu’il crève. C’est vrai que je suis vieux, dangereusement vieux. Le premier mot que j’ai dit était en latin », a dit l’acteur, fier de faire un fou de lui-même depuis près de 70 ans avant de conclure en français : « C’est le moment de gloire, mais ce n’est pas la fin, n’est-ce pas? J’espère. » L’actrice autochtone Tantoo Cardinal a ensuite reçu le prix Earle Grey. Dans un discours plein d’émotions, elle a salué les femmes qui l’ont inspirée.



Du côté de la télévision, c’est la série Orphan Black qui s’est démarquée en remportant trois des neuf prix pour lesquels elle concourait : Interprétation féminine dans un premier rôle et Interprétation féminine dans une série pour Tatiana Maslany et Meilleure série dramatique ; l’équipe se prépare d’ailleurs à tourner la grande finale dans les prochains jours.



Enfin, Xavier Dolan a remporté le prix de la Meilleure réalisation. En tournage à Prague, Dolan a envoyé le producteur Sylvain Corbeil afin de remercier son équipe qui a fait de lui un meilleur cinéaste. Corbeil a dû revenir sur scène afin de venir chercher le prix du Meilleur film pour Juste la fin du monde. Le film de Dolan a ainsi remporté six des neuf statuettes pour lesquels il concourait : « Merci beaucoup, vive le cinéma et au revoir », a texté le jeune cinéaste.