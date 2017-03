«Avatar 2» ne sortira pas à Noël 2018, précise James Cameron

New York — James Cameron a annoncé vendredi que le premier volet des quatre suites d’Avatar ne sortira pas en salles pour Noël 2018. Le réalisateur canadien travaille simultanément sur les quatre suites à sa saga de science-fiction amorcée en 2009. Même si on n’avait pas officiellement annoncé de sortie en 2018 pour « Avatar 2 », les studios 20 th Century Fox avaient indiqué en novembre dernier qu’un film de la maison de production de Cameron était inscrit au calendrier pour le 21 décembre 2018. Le réalisateur a cependant indiqué au Toronto Star que ce premier volet ne sortira pas en 2018, ce qui signifie que la suite pourrait arriver sur les écrans au moins 10 ans après l’original. James Cameron soutient que les scénarios des quatre films sont prêts et que le travail de préproduction se poursuit. Le réalisateur parle d’une « entreprise héroïque », « comparable à la construction du barrage des Trois-Gorges » en Chine. Il rassure cependant les fidèles d’Avatar : l’équipe « travaille sans relâche actuellement », a-t-il dit.