Le coeur en braille, Michel Boujenah

Malgré sa bonne volonté et sa sincérité, l’humoriste et comédien Michel Boujenah ne deviendra sans doute jamais un grand cinéaste. Après avoir signé deux tendres et sympathiques comédies où il explorait les relations père-fils (Père et fils) et l’amitié (3 amis), le voilà qui s’intéresse, avec plus ou moins de bonheur, à l’univers des enfants par l’intermédiaire du roman de l’auteur jeunesse Pascal Ruter. Ce faisant, il retrouve Charles Berling et Pascal Elbé, qui ont trop peu à faire dans ce mélo gnangnan. D’une mise en scène mécanique et d’une direction d’acteurs laissant à désirer (tous les enfants jouent faux !), Le coeur en braille met en scène une aspirante violoncelliste de 12 ans (Alix Vaillot) qui rêve d’entrer au Conservatoire. Le hic, c’est qu’elle perd graduellement la vue. S’étant liée d’amitié avec le cancre de sa classe (Jean-Stan Du Pac), elle tentera avec sa complicité de cacher à tous son état. Pourquoi faut-il que les adultes soient aussi caricaturaux dans les films pour enfants ? Pourquoi faut-il mettre dans la bouche des jeunes personnages des dialogues aussi artificiels ? Pourquoi faut-il que tout y soit noir et blanc ? Une chose est sûre, ce n’est pas dans ce film aux situations forcées et aux revirements télégraphiés que l’on trouvera réponse à ces questions.

Le coeur en braille ★★ France, 2016, 85 minutes. Comédie dramatique de Michel Boujenah. Avec Alix Vaillot, Jean-Stan Du Pac, Charles Berling, Pascal Elbé, Laurent Capelluto, Antoine Khorsand et Vincent Taloche.