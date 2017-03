En attendant Godzilla et Mothra, King Kong se fait éclater la gueule sur son île

La technologie s’est prodigieusement améliorée depuis l’apparition de ce bon vieux King Kong en 1933. Hélas ! On ne saurait en dire autant de l’imagination des bonzes de Hollywood. Bien qu’il ne soit pas un remake, comme l’imposant King Kong de Peter Jackson en 2005, mais plutôt un « reboot », ce film d’aventures campé en 1973 de Jordan Vogt-Roberts (Les rois de l’été) ne pèche pas par originalité. Et vous savez quoi ? Trois ans après le Godzilla de Gareth Edwards, dont l’action se déroulait en 1999, Kong : Skull Island met la table pour Godzilla : King of Monsters (2019) et Godzilla vs. Kong (2020). Prière de ne pas quitter la salle avant le générique si vous voulez un avant-goût des prochains volets — où l’on rencontrera notamment Rodan, Mothra et King Ghidorah.

Plutôt que de suivre une équipe de cinéma sur une île inexplorée du Pacifique, Kong : Skull Island nous entraîne dans ce même endroit en compagnie cette fois d’une bande d’aventuriers formée de scientifiques (John Goodman, Corey Hawkins, etc.), de militaires (Samuel L. Jackson, Toby Kebbell, etc.), d’un explorateur (Tom Hiddleston) et d’une photographe (Brie Larson). À peine arrivés sur l’île, ils y découvriront que celle-ci est habitée par un gorille d’une trentaine de mètres appelé Kong par la population locale (Terry Notary). Ils y croiseront également un soldat ayant échoué en 1944 dans cet univers rappelant celui de Parc jurassique à la rencontre de Platoon (John C. Reilly).

Tandis que Goodman et Jackson font la gueule, que Reilly fait le clown, que Hiddleston fait le beau, que Larson fait semblant de prendre des photos et trouve toujours l’accessoire parfait pour se sortir du pétrin, Kong : Skull Island illustre sans finesse que l’Homme est un indécrottable colonisateur. Entre les spectaculaires attaques de méchantes bêtes géantes — eh non, Kong ne vit pas seul sur cette île ! —, les scénaristes en profitent pour truffer les dialogues, sommaires au demeurant, de quelques considérations écologiques.

Afin de rappeler à tout moment qu’on est bien dans les années 1970, on nous sert en vrac des succès de Jefferson Airplane, de CCR et de David Bowie. Évidemment, s’installe très tôt une tension sexuelle entre le séduisant explorateur et la photographe bien moulée dans sa camisole. Enfin, à défaut de pouvoir s’extasier sur la complexité du récit, lequel est mené tambour battant, et la psychologie des personnages — ça vous étonne ? —, on pourra se rabattre sur les effets spéciaux remarquables.