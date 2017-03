Gladiateurs sur glace

Sortie en 2011, la comédie Goon : dur à cuire, qui relate les péripéties de Doug Glatt, un bagarreur professionnel de ligue mineure de hockey, a connu un beau succès. Aussi simplet qu’attachant, Doug est de retour dans Goon : le dernier des durs à cuire. On l’y suit dans sa nouvelle situation matrimoniale à l’heure où son corps meurtri le force à contempler un avenir incertain. À la fois satire et assaut, le film ne fait pas dans la dentelle : tant sa violence que son humour, tous deux volontairement outrés, sont « rentre-dedans ».

L’acteur Jay Baruchel, qui reprend son rôle de meilleur ami de Doug (Seann William Scott), a une fois de plus coécrit le scénario avec Jesse Chabot, signant en outre sa première réalisation. Ardent partisan des Canadiens de Montréal, il suit de près le débat au long cours sur la violence au hockey sans laquelle son film n’existerait pas.

« La bagarre : est-ce bien ou est-ce mal ? Poser la question en ces termes, c’est trop simpliste. Ce débat ne peut pas être binaire. La réalité est plus complexe. Jesse et moi serions hypocrites de déclarer que nous trouvons que la violence au hockey, c’est mal, tout en proposant un film comme celui-ci. Mais par contre, ce serait complètement irresponsable de notre part de ne pas montrer les conséquences de cette violence. Nous nous sommes donc évertués à placer cet enjeu dans une zone grise. Vous êtes contre la violence ? Vous allez trouver matière à vous conforter dans votre position. Même chose si, à l’inverse, vous estimez que la bagarre est incontournable. »

Comme le dit le personnage du coéquipier incarné par Marc-André Grondin : « Pour éviter l’extinction, une espèce doit évoluer. » La remarque pourrait s’appliquer aux bagarreurs professionnels. S’agit-il d’une espèce devant évoluer dans l’écosystème qu’est le hockey ?

Rentre-dedans

Faut-il le préciser, ces considérations ne sauraient distraire du fait qu’on est en présence d’une franche comédie. Entre vulgarité et absurdité, le film, qui fait fi de la rectitude politique, va très loin.

« C’est un fait méconnu, mais les Anglo-Canadiens sont ceux qui jurent le plus de tous les peuples anglophones. Je porte ça et j’assume ça, mais j’ai aussi comme influence la tradition comique britannique. Je me revois, à 8 ans, écouter Monty Python and the Holy Grail avec mes parents, et eux qui appuient sur pause toutes les cinq minutes pour m’expliquer à quoi tel gag fait allusion, pourquoi c’est drôle, etc. »

Déjà à cette époque, Jay Baruchel voulait réaliser des films, un rêve que ses parents, là encore, l’ont encouragé à poursuivre.

« Lorsque j’ai commencé à jouer à 12 ans, ma mère m’a expliqué qu’un plateau de tournage constituait la meilleure école de cinéma au monde. C’est dire que j’apprends ce métier depuis 23 ans. »

Un million de petites morts

La carrière d’acteur de Jay Baruchel va en l’occurrence très bien, notamment du côté d’Hollywood, avec célébrité assortie. Dès lors, on peut se demander pourquoi il a mis si longtemps avant de passer derrière la caméra.

« J’attendais le bon projet. Michael Dowse, qui a réalisé le premier Goon, devait réaliser le second. Jesse et moi avons écrit la suite dès 2012, pour lui. Mais le temps qu’on réunisse les capitaux et que la production se mette en branle, ça n’a plus été possible. C’est toujours comme ça : chaque film est un miracle, et la plupart des films meurent un million de petites morts avant de finalement voir le jour. Ç’a été le cas ici, et c’est parce que Seann et Marc-André m’ont encouragé et ont insisté que j’ai décidé de faire le saut. Je suis content d’avoir attendu, parce que, oui, c’était le bon projet. »



Goon : le dernier des durs à cuire prend l’affiche le 17 mars.