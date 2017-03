Perdre le nord, et se retrouver

Il faut parfois perdre le nord pour mieux se retrouver. C’est, en substance, la démonstration établie par Benoît Pilon dans Iqaluit, plantant sa caméra au coeur d’un territoire qu’il connaît depuis longtemps et dont la fascination a inspiré quelques-uns de ses meilleurs films (Ce qu’il faut pour vivre, Des nouvelles du Nord).

Ce retour aux sources, après une échappée urbaine aux accents désespérés (Décharge), s’effectue au milieu d’un paysage plus lunaire que polaire, à une époque de l’année qui ressemble ni à l’été ni à l’hiver — du moins d’un point de vue de gens du Sud. Cet entre-deux en demi-teintes, accentué par l’architecture fonctionnelle de la capitale du Nunavut, décrit avec justesse l’état d’esprit de personnages empêtrés dans leurs contradictions, leurs démons intérieurs (ceux créés par les pensionnats autochtones et l’alcoolisme) et leur deuil (dont celui, le plus cruel, des illusions amoureuses).

Une sculpture représentant un chasseur inuit devient le fil d’Ariane de l’héroïne éplorée, une femme élégante dont la présence en ces contrées constitue une anomalie. En fait, l’arrivée de Carmen (Marie-Josée Croze, émouvante sans jamais forcer la note) s’effectue au lendemain d’un accident impliquant son conjoint Gilles (François Papineau), un travailleur saisonnier dont le coeur semblait partagé entre son épouse et une jeune femme des environs, Ani (Christine Tootoo). À son arrivée, Carmen comprend que cette tragédie camoufle des trahisons, et sa détermination à remuer les pierres va secouer cette communauté tissée serré. Même Noah (Natar Ungalaaq), le meilleur ami de Gilles et véritable figure de sagesse, sera un allié aux silences pesants.

Présence de l’absence

Point d’exotisme de pacotille pendant cette escapade, si ce n’est un perpétuel sentiment d’étrangeté, la caméra se rangeant résolument du côté des « Blancs », observant à distance certains rituels, dont un festin autour d’un phoque éviscéré ou une pêche fructueuse devant laquelle Carmen n’éprouve qu’ennui. Le caractère si peu familier de cet environnement est accentué par d’éloquentes transitions sonores entre musique pop et chants traditionnels, bruits assourdissants de machinerie et douces plages de tranquillité, celles d’un espace à l’horizon infini baigné aussi par la musique mélancolique de Robert M. Lepage.

Cette quête aux allures d’enquête apparaît vite comme une recherche plus délicate, le récit égrenant avec parcimonie des éléments troubles du passé du défunt. Ainsi, pas de révélations fracassantes, mais la construction subtile et patiente de la vie d’un absent dont la présence se fait partout sentir, et dont les choix, ou les égarements, ne seront pas sans conséquence pour ce petit monde situé loin du nôtre.

C’est de cela que parle Iqaluit, mais aussi de ces voyages forcés au fond de nous-mêmes, là où les découvertes sont parfois plus étranges que certaines coutumes, et plus déstabilisantes que les journées perpétuellement ensoleillées. Même si, comme l’illustre avec sensibilité Benoît Pilon, il est là aussi difficile d’y voir clair.