En novembre 1963, dans sa grande maison de Hyannis Port, au Massachusetts, Jackie Bouvier Kennedy donne une entrevue au journaliste Theodore H. White, du magazine Life, non sans avoir imposé son droit de regard sur le texte final. L’enjeu est capital pour elle, et pour le pays. Car cette rencontre a lieu quelques jours seulement après l’enterrement de son mari, le président John F. Kennedy, assassiné au cours d’une visite préélectorale à Dallas. De son émission spéciale enregistrée en 1961 sur la redécoration de la Maison-Blanche jusqu’aux décisions qu’elle a dû prendre dans l’urgence après le drame pour organiser les funérailles, Jackie passe en revue avec le journaliste les moments marquants de sa vie de première dame, qui ont fait d’elle une icône nationale, investie d’une mission unique.

Jusqu’ici, Pablo Larraín a examiné les cicatrices collectives laissées par des années de dictature chilienne sur des personnages masculins (No, Le club). Le cinéaste reporte cette fois son regard sur une figure féminine américaine, sans pourtant perdre cet intérêt fondamental pour les blessures à la fois intimes et nationales. En intercalant à son récit (l’entretien) de nombreux flashbacks superbement photographiés, Larraín dessine par fragments le portrait fascinant d’une femme incroyablement complexe, contradictoire, autoritaire et mystérieuse. Laissant sa caméra s’approcher du visage de Natalie Portman (Black Swan), parfois dans des gros plans quasi cassavetiens, le cinéaste magnifie le tempérament de cette actrice d’exception, qui éblouit par sa grâce douloureuse, sa détermination et sa fragilité.