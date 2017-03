«L’odyssée» — perdu en mer

Jacques-Yves Cousteau aurait donc été un monstre de narcissisme, mais un bon père néanmoins ; un mari infidèle à répétition, mais un époux aimant malgré tout. C’est, en gros, ce que l’on retire du drame biographique L’odyssée, qui revient sur la vie et l’oeuvre du célèbre commandant de la non moins mythique Calypso. Hélas, ces contradictions de l’homme ne contribuent pas tant à créer un portrait complexe qu’à mettre en relief la nature indécise du scénario.

Indécise et fracturée, en l’occurrence. La scission narrative qui afflige le film de Jérôme Salle est manifeste dès les premières minutes. L’action s’ouvre en 1979 avec l’écrasement tragique qui coûta la vie à Philippe Cousteau, fils cadet du commandant, puis enchaîne, plus tôt, en 1950, avec Jacques-Yves Cousteau entouré de sa femme Simone et de leurs enfants Jean-Michel et Philippe, alors qu’il expérimente avec une caméra submersible.

Tout le film alternera ensuite, avec plus ou moins de bonheur, entre les points de vue de Philippe et de Jacques-Yves au gré d’un conflit père-fils qui, vrai ou romancé, ne bénéficie pas d’un traitement particulièrement inspiré. À cela s’ajoute ce qui se veut la trame, supposée dominante : le parcours hors du commun du commandant Cousteau, versions publiques et privées.

Paradoxe narratif

Cousteau qui, encouragé par Simone, risque tout et achète un ancien dragueur de mines qu’il reconvertit en navire océanographique : la Calypso. Envoyé en pension, Philippe commence à emmagasiner son ressentiment.

Dans une des scènes, Philippe reproche à son père de ne penser qu’à lui. Ironiquement, en voyant les deux personnages se toiser et se récriminer, on se dit que le scénario, lui, n’en a que pour eux et que pendant ce temps, Jean-Michel, l’aîné, et sa mère, Simone, font de la figuration. Cette dernière laisse cela dit une impression, mais c’est grâce à la transformation d’Audrey Tautou (Coco avant Chanel), qui parvient à insuffler une profondeur à sa Simone malgré des situations convenues et des répliques banales.

Fond contre forme

Techniquement parlant, L’odyssée éblouit avec ses images sous-marines magnifiques, sa réalisation ample et sa conception visuelle de haute tenue. Dès ses premiers films Anthony Zimmer et Largo Winch, aventures luxueuses sur fond de mer et de soleil, Salle a démontré son aisance à diriger ce type de productions.

Pour ce qui est de l’interprétation principale, Lambert Wilson (Des hommes et des dieux) est excellent et couvre de manière convaincante trois décennies de la vie de commandant. Quant au très talentueux Pierre Niney (Yves Saint Laurent), un peu comme Tautou, il s’avère meilleur que ce que le rôle écrit méritait, Philippe n’étant ici défini que par deux choses : son rapport difficile avec son père et son éveil écologique. C’est mince.

Bref, tout fasciné par le père eût-il été, Jérôme Salle s’est aussi, de toute évidence, pris de passion pour le fils disparu. Tellement qu’il en a perdu la focalisation de son récit. De telle sorte qu’à terme, on se retrouve devant un film beau à regarder, mais dont on ne sait trop ce qu’il veut raconter.