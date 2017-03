Papa ou maman 2, Martin Bourboulon

Après s’être livrés à une guerre sans merci pour ne pas obtenir la garde de leurs enfants dans le premier volet de cette comédie sentimentale de Martin Bourboulon, Florence (Marina Foïs) et Vincent (Laurent Lafitte), qui ont fait un quatrième enfant après leur divorce, vivent maintenant l’un en face de l’autre. Persuadés que leurs parents s’aiment encore, les enfants (Alexandre Desrousseaux, Anna Lemarchand et Achille Potier) vont tout faire pour les rabibocher. Quitte à mettre en danger la vie de leur belle-mère (Sara Giraudeau) et celle du nouveau petit ami de leur mère (Jonathan Cohen)… Fidèles à eux-mêmes, Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte, auteurs du Prénom, ont concocté des situations familiales tordues et des répliques conjugales assassines. Mine de rien, en brossant le portrait de ces parents indignes, ils mettent le doigt sur les difficultés de concilier vie de couple, vie de famille, vie sociale et vie professionnelle. Si on n’a pas le temps de s’ennuyer en compagnie de cette famille joyeusement dysfonctionnelle, force est d’admettre que les scénaristes livrent un récit aux revers précipités et à la finale expédiée. Quant à la réalisation de Bourboulon, elle sert principalement à mettre en valeur le jubilatoire tandem Foïs-Lafitte.

V.O. : Quartier latin, StarCité.