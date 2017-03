Le trait est si gros que l’on n’arrive jamais à développer la moindre empathie pour ces filles et que peu nous chaut qu’elles crèvent ou non à la fin.

Pauvres ados ! C’est fou le nombre de bouettes que l’on produit à la pelle à leur intention. Pour d’inspirées et charmantes réalisations comme Me and Earl and the Dying Girl ou Le journal intime d’une ado, combien d’inepties comme L’espace qui nous sépare ou La face cachée de Margo ? Débarque sur nos écrans cette semaine un soporifique croisement entre Méchantes ados et Le jour de la marmotte, mettant en vedette Zoey Deutch (Pourquoi lui ?), dont la joliesse est inversement proportionnelle au talent.

Belles et populaires, Samantha (Deutch) et ses copines, Lindsay (Halston Sage), Ally (Medalion Rahimi) et Elody (Cynthy Wu), ont tout pour être heureuses. Après une soirée de Saint-Valentin où elles ont été cruelles envers une ex-amie d’enfance, Juliet (Elena Kampouris), elles périssent dans un accident de la route. Toutefois, Samantha se réveille le lendemain et se rend compte qu’elle devra revivre ce jour fatal jusqu’à ce qu’elle rachète ses fautes.

Il lui faudra bien du temps, à Samantha, pour découvrir ce qu’elle a réellement à accomplir pour devenir une meilleure personne. En attendant, la scénariste Maria Maggenti (Bienvenue à Monte Carlo) balancera ad nauseam un paquet de clichés sur l’adolescence et le sens de la vie, que la réalisatrice Ry Russo-Young (Nobody Walks) servira sous forme de thriller artificiel peu palpitant. Du quatuor se promenant au ralenti dans les corridors de l’école jusqu’à la grande beuverie dans une baraque de luxe sans surveillance parentale : tout ce qui est propre à l’imagerie du film d’ados des 30 dernières années y est. Certes, la cinéaste a bien fait ses devoirs.

Quant à la scénariste, ses personnages féminins sont si imbuvables et détestables que l’on se retient d’applaudir lorsque survient l’accident. Bientôt, la lassitude, voire l’exaspération, se fait cruellement sentir, alors que se répètent toutes les scènes où elles échangent des vacheries sur les autres filles et jurent d’être amies jusqu’à la mort. Le trait est si gros, si dénué de nuances, que l’on n’arrive jamais à développer la moindre empathie pour ces filles et que peu nous chaut qu’elles crèvent ou non à la fin. Et lorsqu’elle tente d’expliquer l’origine de leur méchanceté, notamment celle de Lindsay qui ne cesse de parler en mal d’Ally et Elody, Maggenti ne convainc guère.

Alors qu’Harold Ramis faisait vivre à Bill Murray d’amusantes situations débouchant sur d’émouvantes réflexions sur l’existence et sur le destin, Le dernier jour de ma vie enchaîne banalités sur banalités, flirte sans vergogne avec le mélo et demeure totalement dépourvu d’originalité. Enfin, plus le récit avance, plus se multiplient les leçons de vie sans que la scénariste fasse preuve de la moindre subtilité.

