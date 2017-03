Belles et populaires, Samantha (Zoey Deutch) et ses copines ont tout pour être heureuses. Après une soirée où elles ont été cruelles envers une ex-amie d’enfance, elles périssent dans un accident de la route. Toutefois, Samantha se réveille le lendemain et réalise qu’elle devra revivre ce jour fatal jusqu’à ce qu’elle rachète ses fautes. En attendant, la scénariste Maria Maggenti balancera ad nauseam un paquet de clichés sur l’adolescence et sens de la vie que la réalisatrice Ry Russo-Young servira sous forme de thriller artificiel peu palpitant.



Le dernier jour de ma vie (V.F. de Before I Fall) ★ 1/2 États-Unis, 2017, 99 minutes. Drame de Ry Russo-Young. Avec Zoey Deutch, Halston Sage, Cynthy Wu, Medalion Rahimi, Elena Kampouris, Liv Hewson, Jennifer Beals et Nicholas Lea.