Xavier Dolan sacré meilleur réalisateur aux César

Xavier Dolan a remporté le prix de la meilleure réalisation à la cérémonie des César, en France, pour son film Juste la fin du monde. Il avait remporté plus tôt dans la soirée le prix du meilleur montage. Gaspard Ulliel, lui, a remporté le César du meilleur acteur pour son rôle principal dans le film.



En nomination dans six catégories, Juste la fin du monde aura ainsi remporté trois statuettes.



« Je me réjouis avec un fond de nervosité, avait déclaré Xavier Dolan à l'AFP en amont de la cérémonie. C’est en France qu’on m’a donné ma première chance. Ça ne s’oublie pas. »

Plus tôt, au lever du rideau, la jeune Oulaya Amamra a reçu le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Divines. Émue, elle a rendu un très bel et touchant hommage à son père. Tout aussi bouleversé, Niels Schneider a quant à lui reçu le César du meilleur espoir masculin pour Diamant noir d’Arthur Harari.



La comédienne française Isabelle Huppert a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Elle.



Le César du meilleur film d'animation (long métrage) a quant à lui été remis à Ma vie de courgette, aussi en lice pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Le film a aussi reçu la statuette de la meilleure adaptation.



La soirée se poursuit. À noter que le César du meilleur acteur de soutien a échappé à l'acteur québécois Gabriel Arcand, nommé pour Le fils de Jean. Il a plutôt été attribué à James Thierrée pour son rôle dans Chocolat.



D'autres détails suivront.