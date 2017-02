A United Kingdom. Drame historique d’Amma Asante.

Ce drame historique aux airs de vieux téléfilm mélo met en scène Seretse Khama, interprété par le talentueux et charismatique David Oyelowo (qui épata la galerie en prêtant ses traits à Martin Luther King dans Selma d’Ava DuVernay), l’homme à qui le Bostwana doit son indépendance. S’intéressant aux relations interraciales, Amma Asante était sans doute la réalisatrice idéale pour raconter le scandale que provoqua le mariage de Khama, alors héritier du trône du Bechuanaland, à une rose anglaise, Ruth Williams (Rosamund Pike, sous-utilisée), à la fin des années 1940. Hélas ! À l’instar de son précédent film, Belle, où elle relatait la véritable histoire de la fille métisse d’un amiral anglais, la cinéaste met davantage l’accent sur la romance que sur la politique. Si elle réussit à faire sentir le climat de terreur et d’injustice du régime de l’Apartheid, Amma Asante dépeint tous les personnages entourant le couple Khama comme des êtres dépourvus d’humanité et de compassion, les dignitaires britanniques autant que les membres de la famille du prince. En résulte un drame historique manichéen qui nous apprend trop peu sur les exploits de Khama.

A United Kingdom ★★ 1/2 Royaume-Uni, 2016, 111 mintutes. Drame historique d’Amma Asante. Avec David Oyelowo, Rosamund Pike, Vusi Kunene, Terry Pheto, Jack Davenport, Tom Felton et Jessica Oyelowo.