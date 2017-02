Ballerina. Film d’animation d’Éric Warin et Éric Summer

C’est la danse sans la sueur et les douleurs musculaires, une danse classique tracée sur des ordinateurs mais inspirée de modèles réels. Ballerina, le film d’animation d’Éric Warin et Eric Summer, qui raconte l’histoire d’une jeune orpheline qui rêve de devenir danseuse étoile de ballet, exploite un filon courant dans l’imaginaire populaire. La jeune Félicie est prête à voler, à mentir, et à fournir un travail acharné pour réaliser son rêve, encouragée par une danseuse déchue, dans une intrigue digne d’un scénario de Disney. Entièrement conçu à Montréal, c’est le premier film d’animation à mettre en scène de la danse classique. Il a été bien servi par la collaboration d’Aurélie Dupont, ancienne danseuse étoile et directrice de l’Opéra de Paris, dont les mouvements ont inspiré les créateurs. Piqués, jetés, et autres prouesses des jeunes héroïnes raviront les amateurs et les aspirants danseurs. Les plus vieux, dont ce rêve s’est éteint avec les années, verseront peut-être quant à eux une larme de nostalgie.

Ballerina ★★★ Film d’animation d’Éric Warin et Eric Summer. France, 2016, 89 minutes.