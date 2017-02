«Une vie», La dignité dans l’épreuve

Un domaine normand au début du XIXe siècle. Dans le potager familial, Jeanne observe son père avec attention tandis qu’il lui inculque les préceptes de l’horticulture. À peine sortie du couvent, elle est avide d’expériences. Puis, la voilà qui passe de fille obéissante à femme mariée, puis d’épouse trompée à mère délaissée. Adapté du premier roman de Guy de Maupassant, Une vie puise dans cette existence difficile la substance d’un film sensible et délicat.

Recourant à de belles grandes ellipses et à un montage impressionniste moins linéaire qu’il n’y paraît, le cinéaste Stéphane Brizé (La loi du marché) filme son héroïne au gré des saisons et des désillusions.

Qu’elle soit gentiment poussée au mariage par ses parents, qu’elle s’oppose à ce que son confesseur prévienne l’époux cocu de la maîtresse de son propre mari, qu’elle exhorte son père à prendre son fils pour apprenti plutôt que de le laisser souffrir dans ce pensionnat qu’il abhorre, chaque fois que Jeanne anticipe un malheur ou pressent une tragédie, elle est contredite par quelque autorité — parentale, conjugale, cléricale — puis renvoyée à sa condition de femme.

Les années passent… Prostrée dans sa cape au bord d’une route, son chignon relâché et son regard hanté, Jeanne attend, à demi folle. Basculera-t-elle irrémédiablement ? Une vie, c’est le parcours d’une combattante.

Stéphane Brizé n’avait jamais réalisé de film d’époque auparavant. Son approche, qui fusionne des choix esthétiques classiques et un usage moderne du langage cinématographique, se compare avantageusement à celle de Benoît Jacquot (Adolphe, Au fond des bois), à titre d’exemple.

Afin d’évoquer l’oppression que subit Jeanne en permanence, ce carcan étroit d’alors, Brizé a opté pour un ratio d’image 1.33 : 1, c’est-à-dire carré plutôt que rectangulaire. Dès lors, le danger était de composer dans ce cadre une succession de tableaux jolis mais superficiels. Au contraire, le cinéaste cherche sens, justesse et vérité dans chaque plan.

S’il y parvient, c’est aussi beaucoup grâce à Judith Chemla, qui a une présence peu commune et qui évite tous les pièges d’un rôle qui aurait pu être passif ou geignard.

Au pire de l’accablement, sa Jeanne demeure vibrante de volonté et de dignité.

Entre femmes

Aspect révélateur : c’est par l’entremise d’une autre femme, son ancienne bonne et amie d’enfance Rosalie (Nina Meurisse), qu’un répit tardif est offert à Jeanne. De la même manière, c’est sa petite-fille, nouvellement née, qui lui apporte de la lumière en fin de parcours. Encore là, la manière est tout sauf mièvre. Le dernier plan s’avère en cela profondément réconfortant, et d’autant plus émouvant, parce qu’honnête.

Si l’on en croit l’adage, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Or, ce qu’il y a de beau avec le film de Stéphane Brizé, c’est ce constat que l’inverse est aussi vrai. À savoir que tant qu’un espoir subsiste, la vie reste possible.