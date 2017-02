Noire Amérique

Quelle excellente idée a eu le cinéaste Raoul Peck (Lumumba) de s’inspirer du livre inachevé de l’écrivain afro-américain James Baldwin (1924-1987) pour mettre en lumière l’histoire des Noirs en Amérique. En 1979, Baldwin avait soumis à son éditeur l’intention d’écrire un livre sur trois amis tragiquement disparus : Medgar Evers (1925-1963), Malcolm X (1925-1965) et Martin Luther King (1929-1968). Intitulé Remember this House, le projet ne dépassa pas trente pages.

Ardente figure du mouvement des droits civiques, d’un charisme indéniable, James Baldwin savait défendre ses points de vue avec éloquence et élégance. Bien qu’il ne cachât pas toujours sa lassitude quant aux questions et réflexions des animateurs de télé, des journalistes ou des intellectuels auxquels il devait se confronter, jamais il ne perdait de sa superbe et toujours il s’exprimait avec aplomb.

Alors que Peck fait revivre Baldwin à travers ses propres mots lus par JoeyStarr (Samuel L. Jackson dans la version américaine) ou à l’aide d’extraits d’archives, force est de constater que ceux n’ont pas pris une ride. Certes, la ségrégation n’est plus, mais le racisme persiste. Aux images d’émeutes raciales d’hier se juxtaposent celles d’aujourd’hui. À revoir ces scènes humiliantes, choquantes et violentes des années 1960, on repense au nombre de Noirs abattus par des policiers au cours des dernières années. Comment ne pas songer avec horreur au retour en force du Ku Klux Klan tandis que défilent toutes ces vieilles photos de suprémacistes blancs brandissant fièrement le swastika ?

L’histoire se répète, et le documentaire de Raoul Peck en illustre la preuve de façon on ne peut plus troublante. La vivante leçon d’histoire, ponctuée d’éléments biographiques éclairants, que donne Baldwin pourrait bien avoir été écrite par un homme ou une femme de la génération suivante. D’ailleurs, comment aurait-il accueilli l’arrivée d’Obama à la Maison-Blanche, lui qui voyait dans les propos de Bob Kennedy, qui avait prédit l’événement 40 ans plus tôt, la preuve de l’ignorance et du mépris des Blancs ?

Percutant montage d’extraits d’archives, de films de fiction et d’entrevues, Je ne suis pas votre nègre s’avère un puissant plaidoyer pour le respect et les droits des Noirs brûlant d’actualité. Reste à savoir si l’Amérique réalisera un jour le souhait de Baldwin, c’est-à-dire de réfléchir à la question noire.

V.O. : Forum.

V.F. : Quartier latin.

V.O., s.-t.f. : Cinéma du Parc.