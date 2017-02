L’équipe d’«Arrival» s’amuse à l’approche des Oscar

À l’approche de la cérémonie des Oscar, il semble y avoir plus d’amitié que de rivalité dans l’air entre les finalistes des différentes catégories, dont les membres de l’équipe du film de Denis Villeneuve, Arrival (L’arrivée).

Le film de science-fiction du cinéaste québécois compte huit nominations, ce qui le place au deuxième rang des oeuvres les plus souvent citées à la cérémonie des Oscar cette année, ex aequo avec Moonlight (Moonlight — L’histoire d’une vie) de Barry Jenkins.

Les deux films sont notamment en lice pour les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur.

La comédie musicale La La Land (Pour l’amour d’Hollywood) mène le bal avec rien de moins que 14 nominations, notamment dans les catégories du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, pour le Canadien Ryan Gosling.

Le directeur artistique montréalais Patrice Vermette, nommé pour son travail dans Arrival en compagnie de son collègue Paul Hotte, est parti pour Los Angeles mercredi, et a fait le voyage au côté du producteur de La La Land, Fred Berger.

Avant le départ, il a toutefois confié qu’il ne ressentait aucune rivalité, affirmant même qu’il prévoyait commencer les célébrations avec lui dans l’avion.

« C’est comme une grande famille, alors tout le monde est heureux pour les autres », a-t-il assuré.

D’ailleurs, Denis Villeneuve a raconté récemment que Ryan Gosling avait été l’un des premiers avec qui il avait parlé lorsque les nominations ont été annoncées le mois dernier. Il venait en effet de travailler avec l’acteur sur Blade Runner 2049, attendu en octobre.

Comme une grande famille

Le cinéaste québécois est reconnu pour l’ambiance familiale qu’il sait créer dans ses différents projets. Il fait souvent équipe avec les mêmes collaborateurs, dont Patrice Vermette, qui avait déjà collaboré avec lui dans Prisoners (Prisonniers), Enemy (Ennemi) et Sicario.

« L'avantage, avec Denis, c’est qu’on n’obtient pas que son talent, on obtient aussi ces artistes et artisans brillants qui se joignent à lui. Et le film est un résultat de tout ce travail », a confié Shawn Levy, un producteur montréalais qui partage avec Denis Villeneuve la nomination d’Arrival dans la catégorie du meilleur film.

« Je crois que Denis a une grande humanité. Il pense profondément aux choses et il ressent les choses encore plus profondément encore, donc il y a une chaleur et une humanité en lui et dans son travail qui sont palpables et très sophistiquées », a-t-il ajouté.

Arrival met en vedette Amy Adams dans la peau d’une linguiste qui vit une métamorphose personnelle alors qu’elle tente de communiquer avec des extraterrestres qui se sont posés sur Terre. Jeremy Renner interprète pour sa part un astrophysicien théoricien.

« Ce n’est pas un film de science-fiction typique avec de la haute technologie », a souligné Denis Villeneuve, ajoutant qu’il croit que le succès du film à la cérémonie des Oscar vient « de l’humanité qui se trouve à l’intérieur de l’histoire ».

Prise 2 pour Denis Villeneuve

Il s’agit d’une deuxième expérience à la grande fête du cinéma pour le Québécois, dont le drame Incendies, sorti en 2010, avait été nommé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Eric Heisserer obtient une nomination pour le scénario d’Arrival, adapté d’une nouvelle de Ted Chiang intitulée Story of Your Life. Bradford Young est en lice pour la direction photo et Joe Walker, pour le montage.

Les autres Québécois nommés pour leur travail dans le film sont l’éditeur de son Sylvain Bellemare et les mélangeurs de son Bernard Gariépy Strobl et Claude La Haye.