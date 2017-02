Le Leolo de Ginette Reno

Sur le plateau du Léolo de Jean-Claude Lauzon (1992), Ginette Reno, qui jouait la mère du garçon rêveur, s’identifiait plutôt au jeune héros (Maxime Collin), protégé des siens par un monde imaginaire. Elle avait l’impression de replonger dans sa propre enfance de pauvreté, sur le Plateau, où sa famille habitait, rue Marquette. Lauzon avait poussé pas loin, rue Saint-Dominique. « Chez les pauvres, le caca était très important, dit-elle. Mon père faisait ses besoins la porte ouverte… Dans le film, je retrouvais tout ça… Je n’en dormais plus. Mon médecin m’a dit de dédramatiser. C’était du cinéma. »

Sa santé a vacillé ces derniers temps, son sommeil est agité. Elle se fait plus rare, Ginette Reno. La chanteuse actrice viendra quand même rencontrer le public, mardi soir à 19 h, quand la Cinémathèque québécoise présentera Léolo (1992), dans une version restaurée par Éléphant vingt-cinq ans plus tard.

Ce film phare, second métrage de Lauzon après Un zoo la nuit, se révèle plus testamentaire que l’éternel jeune homme en colère, mort tragiquement en 1997, ne l’aurait présumé. Ce fut son dernier.

La chanteuse d’Un peu plus haut rappelle avoir accepté par la suite d’incarner sa mère dans un film jamais tourné, mais cette mère de Lauzon, parente naturelle de La grosse femme d’à côté sur un balcon voisin, hante Léolo de toute façon. Repartie bredouille du palmarès de Cannes au grand chagrin de son auteur, cette plongée ducharmienne, inspirée en partie par L’avalée des avalés, figurait sur la liste des cent meilleurs films du cinéma contemporain de Time Magazine en 2010.

Il est surtout tiré de l’enfance réelle de Jean-Claude Lauzon, immigrant intérieur dans cette famille où fleurissaient les maladies mentales. De sa rencontre avec le réalisateur André Petrowski, qui encouragea sa création, il a tiré le personnage du dompteur de vers, incarné par Pierre Bourgault.

Ginette Reno parle avec ses tripes comme avec son coeur, évoque « la gonorrhée mentale » du cinéaste à la personnalité marginale. « Il m’avait dit : “je ne suis pas un homme généreux, mais comme tu es généreuse avec moi, je le serai aussi”. » Un contrat scellé de confiance, qui faillit avorter.

Pas question au départ de jouer dans un film qui lui réclamait de s’asseoir sur la cuvette des toilettes et d’accoucher d’une tomate contaminée. Elle s’était fait tirer le bras pour s’y rendre.

Mais le diable s’en est mêlé, ou plutôt le maquilleur aux dons de clairvoyance avant l’audition : « Tu DOIS signer un contrat aujourd’hui », lui prédit-il. Et quand Lauzon, après des essais lui demanda : « As-tu eu du plaisir ? », elle qui avait éprouvé la même sensation qu’en chantant sur une scène, répondit par l’affirmative.« Va donc signer ton contrat », lui intima-t-il alors. Avec en tête les mots du maquilleur, elle signa.

Silence, on tourne !

Alors que Lauzon est décrit comme caractériel par tant de ses collaborateurs, Ginette Reno évoque plutôt le souvenir d’un cinéaste exigeant, qui prenait le cinéma au sérieux. « Il fallait garder le silence. Je pratiquais beaucoup avant, puis je faisais tout ce qu’il me demandait. Dans une ivresse mentale au départ, mes jambes bougeaient. C’est Jean-Claude qui m’a enseigné les nuances. »

Elle devait se faire violence pour jouer certaines scènes, faire pleurer le petit, par exemple. Quant à la séquence sur les toilettes, éprouvante, Ginette Reno jure que seul l’éclairage fait paraître ses cuisses aussi énormes.

« Quand je me suis vue, j’ai gardé la chambre une semaine… Jean-Claude disait que celles de sa mère étaient plus grosses que ça. C’était dur, oui, mais avoir du plaisir en jouant n’est pas tout. Il y a quelque chose qui se passe sur un plateau. Ça monte en moi… Je le sens quand c’est vraiment une oeuvre d’art, à travers mes meilleures chansons aussi. Il y en a trois dans mon prochain album où cette magie souffle. »

Elle avoue avoir vu Léolo trois fois avant d’en saisir la poésie : « Le personnage de Bourgault était comme un guenilloux, mais ramasseux de poèmes. Et dans la vision de Lauzon, quelqu’un de fort physiquement ne l’est pas nécessairement du cerveau. »

En Bourgault, elle a apprécié un homme d’une intelligence supérieure, mais très émotif, gros buveur, grand fumeur, avec qui elle riait et se chamaillait sur des questions religieuses, lui l’athée, elle, la croyante.

Ginette Reno se décrit comme une actrice naturelle. « Je suis comme un musicien qui ne sait pas lire la musique face à ceux qui savent. Je vis la scène sans être dans la constance. »

La piqûre

Sa piqûre du cinéma, elle l’avait eue à 11 ans, devant Samson et Dalila, de Cecil B. DeMille. Après être devenue chanteuse, bientôt célèbre, elle avait des rêves d’actrice qui la taraudaient toujours. « J’aime l’idée de faire partie d’une famille, d’une équipe avec des émotions partagées. »

Entre 1974 et 1976, Ginette Reno a étudié au studio de théâtre du célèbre Lee Strasberg à Los Angeles. Le maître l’appréciait. Quand elle a refusé un rôle pour lequel il l’avait recommandée, il s’est désintéressé de son cas. « Je me trouvais trop grosse, à 325 livres… mais ça l’a rendu furieux.»« Si tu n’utilises pas le négatif de façon positive, tu ne pourras rien faire… », lui a-t-il lancé. Elle a poursuivi ses cours, mais dans les rangs de derrière.

Le métier de comédienne, elle dit l’avoir surtout appris auprès de Janette Bertrand, qui lui fit jouer la cliente d’un hypnotiseur dans un épisode de L’amour avec un grand A. Elle avait également incarné une femme de ménage chantante à la télévision dans Du tac au tac.

Ginette Reno a refusé des rôles, par insécurité, comme dans le Fantastica de Gilles Carle, où Denise Filiatrault la remplaça. Cette dernière allait la diriger plus tard dans C’t’à à ton tour, Laura Cadieux et sa suite. On l’a revue dans Mambo Italiano, d’Émile Gaudreault, mais elle remisa d’autres rêves d’actrice. Pas tous. « Martin Villeneuve m’a proposé de jouer sa grand-mère Yvonne dans son film Imelda. J’ai dit oui. »