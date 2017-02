Histoire de monstres chinois dans «La Grande Muraille»

Ce que plusieurs cinéastes gagnent en professionnalisme est parfois acquis au détriment d’une certaine audace, d’une belle candeur, et d’une nécessaire humilité. Nos yeux occidentaux ont pu voir cette évolution chez Zhang Yimou, assurément le cinéaste chinois le plus célèbre à l’étranger, et ce, depuis plusieurs décennies déjà — il affichait une brillante carrière bien avant d’orchestrer la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008.

À juste titre, on le qualifie d’esthète (Raise the Red Lantern, Hero, Curse of the Golden Flower), mais voilà qu’il joue aussi à l’artificier, et plus que jamais dans The Great Wall. Le sous-titre de cette débauche (bien relative…) d’effets spéciaux aurait pu être « Le cheval de Troie » tant les intentions marketing sont manifestes. À grand renfort de monstres numérisés en 3D, de vedettes chinoises (Andy Lau, Zhang Hanyu) et américaines (Matt Damon), et d’une fantasmagorie bien connue des compatriotes de Zhang Yimou, cette variation rachitique du Seigneur des anneaux veut remporter la bataille du box-office par tous les moyens.

Un autre combat est à l’oeuvre sur l’écran, celui d’une armée chargée de protéger la Grande Muraille des assauts de monstres féroces débarquant, tous les 60 ans !, pour fracasser cette imposante construction érigée entre le IIIe et le XVIIe siècle.

Au milieu de ce brouhaha surgissent deux soldats mercenaires (Matt Damon et Pedro Pascal), obsédés à l’idée de trouver la fameuse poudre noire, celle qui changera à jamais l’art de faire la guerre. Ils deviendront vite les alliés de la commandante Lin (Jing Tian, plus habile à manier les armes que la langue de Shakespeare), agile, séduisante, et parlant anglais grâce aux bons soins d’un Willem Dafoe qui passait par là pour encaisser son chèque.

Entre deux combats épiques visuellement aseptisés et rythmés par un montage frénétique, limitant ainsi son caractère sanguinolent, The Great Wall épingle la célébration d’une rencontre au sommet entre l’Occident et l’Orient. Et comme l’exige la diplomatie internationale, il s’agit d’en donner un peu à tout le monde, d’abord au marché américain avec un Matt Damon à l’agilité digne d’un superhéros, mais vite séduit par la sagesse orientale. Quant aux spectateurs chinois, pour qui cette légende est familière et peuplée ici de visages bien connus en leurs contrées, ils y verront un déploiement pyrotechnique digne du Nouvel An lunaire dans les rues de Pékin.

En bout de piste, cette bébelle hollywoodienne entièrement made in China contribuera surtout au rapprochement économique de studios cherchant à faire des affaires d’or au pays où il se construit encore (beaucoup) de salles de cinéma. La véritable bataille, c’est sur ce terrain qu’elle se joue, et non sur des pierres pixelisées ou au son des roulements de tambours tout droit sortis d’une extravaganza olympique.