«A Man Called Ove» — Adorable malcommode

Ove, un retraité suédois, est le portrait type du grincheux. Dans sa communauté à accès restreint, il effectue sa ronde chaque matin et fait la leçon à chacun, tyran grisonnant. Ove est le genre de bonhomme — quérulent, psychorigide — qu’on fuit comme la peste dans la vraie vie, mais qui constitue un très beau personnage de fiction. Évidemment, toute cette aigreur tire sa source dans une profonde tristesse, sujet de A Man Called Ove, en lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère (et présenté avec sous-titres français). La prémisse n’est pas neuve, mais la manière — à forte teneur en humour noir — est assez irrésistible.

L’est également Rolf Lassgard, qui, l’espace d’un regard douloureux, compose un vieux grincheux qu’on a envie de connaître. La scène d’ouverture est en cela exemplaire alors qu’Ove se présente à la caisse d’un fleuriste avec un bouquet puis s’emporte contre la commis en apprenant que son bon de réduction n’est valable qu’à l’achat de deux bouquets.

Lorsqu’on le retrouve devant la tombe de sa défunte épouse, Sonja, et qu’il lui souffle « tu me manques » au terme d’une hilarante tirade sur la malhonnêteté généralisée du commerce au détail, on est d’ores et déjà conquis. Le geste romantique et l’attitude hargneuse, simultanément : toute l’essence du personnage tient dans cette courte introduction.

Comme un oignon

Il n’en demeure pas moins que sans Sonja, la chère disparue, Ove n’a plus de raison de vivre : « Il n’y a pas d’avant-Sonja et il n’y a pas d’après », dira ce dernier lors d’une rare confidence.

Surviennent ainsi plusieurs tentatives de suicide infructueuses — et fort drôles. À ce propos, l’humour noir évoqué d’office offre un ingénieux contrepoids à l’aspect « du rire aux larmes » inhérent au récit. Ce faisant, le film esquive (parfois de justesse) le piège de la mièvrerie.

La première desdites tentatives échoue à cause de l’arrivée de nouveaux voisins vecteurs de chaos, donc de vie : un jeune couple avec deux enfants, bientôt trois, et dont la mère ne se laisse pas démonter par les rebuffades d’Ove.

S’ensuivent une série de retours en arrière explorant les différents deuils qu’Ove a dû affronter : celui de sa mère, tout gamin, puis celui de son père, jeune homme, et bien sûr celui de sa conjointe, mais pas que. Et le personnage de se révéler une pelure à la fois, comme un oignon.

Imposant mais fragile

Élégante mais relativement invisible, la réalisation de Hannes Holm, un vétéran suédois, est entièrement au service des interprètes, tous excellents, qu’il s’agisse de Bahar Pars, la voisine iranienne qui lie amitié avec Ove à son corps défendant, d’Ida Engvoll, qui incarne la chaleureuse Sonja dans les flash-back, ou de Filip Berg, qui campe la version jeune du protagoniste.

C’est toutefois Rolf Lassgard qui fait que le film fonctionne de la sorte, et ce, malgré un scénario, il faut le dire, non dénué de facilités. Doté d’une présence physique imposante, le comédien parvient, lors de moments clés, à dégager une fragilité bouleversante.

Bref, Rolf Lassgard élève le film. Et le film élève en retour le spectateur.