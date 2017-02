Atom Egoyan et Rick Mercer seront présentateurs aux prix Écrans canadiens

Toronto — Tatiana Maslany, vedette de la série dramatique Orphan Black, Eugene Levy, Catherine O’Hara et Daniel Levy, tous de la comédie Schitt’s Creek, et Kim Coates, qui était jadis de Sons of Anarchy, feront partie des présentateurs au prochain gala canadien du cinéma et de la télévision. Les prix Écrans canadiens seront décernés à Toronto le 12 mars. Ils récompensent le talent en cinéma dans les deux langues et en télévision de langue anglaise — la télé francophone a ses prix Gémeaux, mais aussi ses propres prix cinéma (les prix Iris, autrefois appelés les Jutra). Le maître de cérémonie du gala de cette année sera le comédien d’origine canadienne Howie Mandel, qui est actuellement juge aux États-Unis à l’émission de téléréalité America’s Got Talent. Le réalisateur Atom Egoyan et l’humoriste Rick Mercer viendront aussi présenter des trophées Écrans, et le Torontois Francesco Yates offrira une prestation musicale. Le gala sera diffusé à la télévision anglaise de Radio-Canada. Le film de Xavier Dolan Juste la fin du monde est en nomination dans neuf catégories, dont celle du meilleur film canadien. Il est en lice notamment avec Les mauvaises herbes, Avant les rues, 10 secondes de liberté (Race) et Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. L’acteur Christopher Plummer, âgé de 87 ans, sera par ailleurs honoré pour l’ensemble d’une carrière qui s’étale maintenant sur 65 ans.