Londres braque les projecteurs sur Asghar Farhadi

Londres — Le maire de Londres a annoncé que la capitale britannique allait offrir une projection extérieure gratuite d’un film iranien finaliste aux Oscar, dont le réalisateur n’ira pas à la cérémonie par opposition au décret anti-immigration signé par le président Donald Trump. Le maire Sadiq Khan a déclaré mardi que Le client, d’Asghar Farhadi, sera présenté à Trafalgar Square le jour des Oscar, le 26 février. Le client est finaliste dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Après que Donald Trump eut temporairement bloqué l’entrée aux États-Unis aux citoyens de l’Iran et de six autres pays majoritairement musulmans, le mois dernier, Asghar Farhadi a dit qu’il n’assisterait pas à la cérémonie même si une exception était faite pour lui. Le décret de M. Trump a depuis été suspendu par les tribunaux américains. Le cinéaste iranien a affirmé que la projection londonienne représentait « un symbole d’unité contre la division et la séparation des individus ».