«La La Land» domine aux BAFTA

La Royal Opera House de Londres était l’hôte dimanche des prix BAFTA, surnommés les «Oscar britanniques». Avec neuf nominations, dont Meilleur film et Meilleure réalisation, tous les espoirs étaient permis pour Arrival, de Denis Villeneuve. On souhaitait les plus hauts honneurs pour ce film de science-fiction intimiste et humaniste. Hélas, le favori La La Land, de Damien Chazelle, ne lui a pas fait de quartier, et c’est avec un seul prix, celui du Meilleur montage sonore remis aux Québécois Sylvain Bellemare, Bernard Gariépy Strobl et Claude La Haye, qu’il repart.

On parle d’une récolte de cinq récompenses pour La La Land, ou l’idylle chantée d’un musicien sans le sou et d’une aspirante actrice, soit : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice (Emma Stone), Meilleure direction photo et Meilleure musique.

Dans la catégorie du Meilleur film, les finalistes étaient, outre Arrival et La La Land, Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, Moonlight de Barry Jenkins, et I, Daniel Blake de Ken Loach, également nommé dans la catégorie Meilleur film britannique, où il l’a emporté.

Fidèle à ses convictions, Ken Loach y conte le combat mené contre l’appareil gouvernemental par un artisan de 59 ans après qu’une crise cardiaque l’eut frappé d’invalidité. Le film prendra l’affiche au Québec le 10 mars sous le titre Moi, Daniel Blake.

De tout pour tous

Manchester By the Sea a fait bonne figure, remportant les prix du Meilleur scénario original et de la Meilleure interprétation masculine (Casey Affleck). La remise du Meilleur scénario adapté à Lion a en revanche déçu. La construction narrative du film de Garth Davis, aussi touchant et véridique soit-il, est beaucoup moins ambitieuse et accomplie que celle du film de Denis Villeneuve. Lion l’a aussi emporté dans la catégorie du Meilleur acteur de soutien (Dev Patel). Le prix de la Meilleure interprétation féminine de soutien a été remis à Viola Davis pour Fences.

Le prix du Meilleur film en langue étrangère est allé au remarquable Fils de Saul, de Laszlo Nemes. Le film, qui a coiffé au poteau le favori Toni Erdmann, de Maren Ade, était admissible cette année en raison de sa sortie tardive en Grande-Bretagne.

Quant au Meilleur documentaire, c’est Ava DuVernay qui est repartie avec la statuette pour 13th, qui porte sur le traitement que réserve aux Noirs le système judiciaire américain.

Deux victoires-surprises : la première, étonnante, du drame de guerre de Mel Gibson Hacksaw Ridge pour le Meilleur montage (devant les films de Chazelle et Villeneuve), et la seconde, réjouissante, du merveilleux Kubo et l’épée magique comme Meilleur film d’animation devant les superproductions Zootopia et Trouver Doris.

Une année royale

Quoi qu’il en soit, l’année 2017 qui débute à peine s’annonce royale pour Denis Villeneuve, plus encore que la précédente, ce qui n’est pas peu dire. Son Blade Runner 2049, suite du chef-d’oeuvre de Ridley Scott qu’a coproduite ce dernier, doit prendre l’affiche le 6 octobre et est d’ores et déjà l’un des films les plus attendus de l’année.

Dans l’intervalle, Villeneuve devrait avoir amorcé la préproduction d’un autre film de science-fiction : Dune, d’après le roman mythique de Frank Herbert. Le studio espère qu’il s’agira du premier opus d’une série (le roman original a initialement donné lieu à une heptalogie, puis à maints volets écrits par d’autres).

Quant à Arrival, on en entendra sans doute encore parler le 26 février lors de la soirée des Oscar. On rappellera que le film y est cité dans huit catégories, dont celles du Meilleur film et de la Meilleure réalisation. Lancé à la Mostra de Venise à l’automne, Arrival a reçu un accueil chaleureux et s’est lentement, mais sûrement, imposé comme l’une des meilleures productions de l’année.