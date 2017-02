Mon père, cet exorciste

L’Allemande Maren Ade est la femme cinéaste de l’heure ; candidate pressentie à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère pour son Toni Erdmann (à l’affiche ici le 17 février), son étoile est au zénith depuis que cet extravagant et subtil pas de deux entre une jeune cadre bourreau de travail à côté de ses pompes et son père, vieil ours comique, a été présenté en compétition au dernier Festival de Cannes.

Là-bas, même les critiques les plus blasés se tordaient de rire. Une scène où l’héroïne entonne avec son père The Greatest Love of All de Whitney Houston fut applaudie à tout rompre. Maren Ade, qui avait bouclé son film trois jours avant le festival, pouvait respirer en entendant les rumeurs du Palais. C’était gagné.

Grand Prix de la FIPRESCI (laurier de la critique) mais boudé lors du palmarès cannois, au grand dam des festivaliers qui le défendaient bec et ongles, Toni Erdmann avait été si monté aux nues par les médias et figurait sur tant de prédictions de palmes en traversée de continents qu’il en récolta une pub immense.

Photo: Kay Nietfield Agence France-Presse

Rencontrée au Festival de Toronto, la cinéaste, toute piquante et sympathique, gardait les pieds sur terre et s’exclamait : « Mon film n’était pas au palmarès cannois, mais quelle visibilité ! » Elle se pinçait encore pour y croire.

À l’écran : Ines (Sandra Hüller) cadre collet monté dans une multinationale sans état d’âme, flanquée d’un père (Peter Simonischek) qui adore se déguiser, arborer une affreuse perruque, se mettre un dentier et enchaîner les plaisanteries douteuses. Après la mort de son chien, le voilà qui se met en frais de sortir sa fille de son milieu de zombis bureaucratiques en la poursuivant jusqu’à Bucarest, s’inventant un double.

Ce père, la cinéaste le reconnaît, ressemble au sien, pareillement excentrique, et à qui elle a offert un faux dentier, source de gags infinis. « Il est un même genre de farceur que mon héros, mais va moins loin que lui. » Maren Ade soupire : « Ce n’est pas facile pour le personnage féminin. Les farces du père sont répétitives, et il y a une forme d’agression cachée derrière l’humour. C’est très courageux de la part d’Ines d’emmener son père dans son milieu de travail. Elle expose son espace personnel. » Bien entendu, l’action va se morpionner, sur des revirements aussi délirants qu’inopinés.

Prix sur prix

Pour tout dire, la jeune femme n’est pas totalement à l’aise avec l’étiquette de comédie apposée à son film, malgré les moments de folle hilarité. De fait, Toni Erdmann est aussi un drame ; les deux profils du masque du théâtre prenant la parole tour à tour, bon scénario aidant.

Maren Ade (également scénariste et productrice) n’était pas inconnue au bataillon. Elle a été primée à Sundance pour son film de fin d’études, puis lauréate du Grand Prix du jury à la Berlinale 2009 pour sa tragédie amoureuse Everyone Else. Mais Toni Erdmann, vendu partout, lui vaut, en plus du succès maison (plus de 800 000 entrées en Allemagne) la gloire internationale. Il a remporté cinq Prix du cinéma européens pour le cru 2016. Certains Montréalais l’ont vu : à lui, la Louve d’or au dernier Festival du nouveau cinéma.

La cinéaste avoue avoir pris son temps pour mettre ce film au monde ; cinq ans et demi, dont deux années entières à écrire le scénario avant d’en faire une oeuvre plus burlesque que ses précédentes.

Toni Erdmann est long : 162 minutes, et aurait pu se voir écourté. Maren Ade assure avoir essayé, « mais que ça avait l’air encore plus long sans les scènes retranchées, avec une perte dans l’esprit du film ».

Le film se déroule un peu en Allemagne et beaucoup à Bucarest, en Roumanie, pays pour lequel elle a éprouvé un coup de coeur et dont la forte économie émergente convenait au cadre de sa confrontation. « Et puis, j’adore le cinéma roumain. Quant à l’Allemagne, sa force économique lui fait croire qu’elle est détentrice de la vérité. Deux visions du monde s’affrontent. Ines trouve des naïvetés à son père, mais ses valeurs hédonistes, il les lui a inculquées aussi. Elle les conteste tout en les refoulant pour épouser l’idée d’une Europe sans âme. Je me suis appliquée à opposer des points de vue. »



Des scènes d’anthologie

Le film repose essentiellement sur la chimie des deux acteurs. Peter Simonischek, un interprète autrichien dans la peau du père, défonce l’écran. « Au théâtre, il avait incarné plusieurs rôles comiques et il est ouvert aux propositions les plus saugrenues, mais c’était chouette pour lui d’hériter du rôle amusant, de la part sensible d’humanité de Toni Erdmann. »

Quant à Sandra Hüller, primée à la Berlinale en 2006 pour son rôle dans Requiem de Hans-Christian Schmid, Maren Ade l’appréciait déjà. « Sandra a ici le rôle ingrat et difficile du duo, et j’aime beaucoup la façon dont elle incarne Ines sans jamais la faire tomber dans le cliché. Cette actrice, très drôle et très émotive, devait se maintenir dans la nuance. Son rôle est antipathique aussi. Les gens ne l’aiment pas, même ses collègues la trouvent dure. Elle est brimée comme femme dans un milieu sexiste, avec une carapace. Mais faut-il vraiment aimer les personnages ? Pourquoi ne pas chercher plutôt juste à les connaître ? »

Un segment de Toni Erdmann, une fête donnée par la jeune femme dans le plus simple appareil, semble buñuelien. « C’est presque un court métrage à part dans le film, précise Maren Ade. On prenait un risque de tomber dans les clichés qu’on voulait éviter. Ce qui rend finalement la scène si drôle et soutient sa tension, je crois, c’est l’opposition entre la nudité des personnages, qui n’a rien de sexuelle, et les poils hirsutes du déguisement du père en kukeri, une figure en poils de bouc du folklore bulgare. » Le risque paie parfois. Des moments d’anthologie émergent de ces séquences-là.