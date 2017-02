Dans le kaléidoscope d’Olivier Asselin

Que le Québec puisse enfanter des films comme Le cyclotron d’Olivier Asselin est en soi une preuve de bonne santé. Le cinéaste de La liberté d’une statue et du Siège de l’âme tourne peu et fait le pari que le spectateur pourra le suivre à travers les méandres de ses labyrinthes scénaristiques aux dimensions éclatées. Ce qui n’est pas assuré pour tous.

Le cyclotron, tourné en trois langues : anglais, français, allemand, paraîtra rébarbatif à ceux qui cherchent une émotion, ici absente, ou une trame linéaire de confort. Avec des clins d’oeil aux films noirs de Jean-Pierre Melville et à quelques chefs-d’oeuvre d’Hitchcock, sur lumière magnifiée par un noir et blanc qui baigne la majorité de l’action, ce Cyclotron est une oeuvre cérébrale et complexe, à l’adresse des initiés.

Encore qu’après tout, le public soit allé voir Inception de Christopher Nolan en épousant l’originalité de ses propositions. On n’est pas ici dans la même catégorie de production, loin de là : un budget de 1,8 million, des plateaux à Oka et Gatineau, des bouts de chandelles et quelques miracles pour ce Cyclotron.

Jouant avec l’uchronie (un passé historique réinventé), mêlant, au cours de la Seconde Guerre mondiale, espionnage, romance et physique quantique, avec un secret nucléaire à la clé, le film s’admire pour la caméra de Mathieu Laverdière en des lieux la plupart du temps clos : un train en marche, un bunker. Ajoutez des effets spéciaux auxquels le noir et blanc confère un mystère et une poésie qui en font oublier des côtés artisanaux.

Tout en distanciation brechtienne, Le cyclotron se pique peu de vraisemblance dramatique. Lucille Fluet, muse et compagne d’Olivier Asselin, également coscénariste, ici en agente du IIIe Reich, et Mark Antony Krupa en scientifique aux prises avec les affres de sa conscience, traqué par les SS, ne tiennent pas la note juste. Seul Paul Ahmarani, acteur routier, en officier allemand sans scrupule, prouve qu’il est quand même possible (et souhaitable) de mettre un peu d’âme dans son interprétation, même à l’heure d’aborder des réalités parallèles.

Olivier Asselin s’est amusé, en démonstration de thèse, à diviser l’écran en deux. Il insère au besoin des documents d’archives, saute parfois à la couleur, joue, côté message, sur les possibles, renvoyant dos à dos la liberté et le déterminisme. Tout cela sur un rythme qui s’alanguit parfois, puis reprend de la vigueur.

Les images du train dans sa fumée nocturne sont les plus saisissantes et les plus évocatrices de l’époque de l’action, sur musique et bruitages bien dosés. Ce huis clos mobile entre Paris et Berlin se révèle particulièrement propice aux considérations philosophiques et scientifiques abordées.

Ovni comme toutes les oeuvres d’Olivier Asselin, sans la magie de sa Liberté d’une statue, inégalée, mais avec une grâce plus fine qu’Un capitalisme sentimental neuf ans plus tôt, Le cyclotron s’adresse à l’intelligence du spectateur, à ses références, à son sens esthétique, à sa capacité de se propulser hors du champ du raisonnable dans un monde d’hier aux enjeux pas si différents de ceux d’aujourd’hui. Il ne repose pas sur des prouesses d’acteurs, mais sur sa réalisation et son montage kaléidoscopiques, sur ses propos brillants, hors des formules préfabriquées. De quoi faire fuir une partie de l’audience, mais fasciner l’autre.