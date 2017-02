Entrer dans la danse, et en sortir

Au cinéma en général, et dans Black Swan en particulier, le monde du ballet classique a toujours été décrit comme un gigantesque nid de vipères doublé d’un espace où les névroses valsent allègrement autour des danseurs et des chorégraphes.

Cette vision n’est pas totalement battue en brèche dans Polina, danser sa vie, une adaptation soignée d’un roman graphique de Bastien Vivès décrivant les premiers pas (de vie et de danse) d’une jeune fille vivant à l’ombre des centrales nucléaires de l’ère soviétique en Géorgie, et dont les parents rêvent de la voir triompher au Bolchoï. Le chorégraphe Angelin Preljocaj et la cinéaste Valérie Müller partagent ce rêve de dépassement dans ce premier film puisant aussi beaucoup dans leur propre existence, ainsi que dans le répertoire de Preljocaj, opposant un savant contraste entre ballet classique et danse contemporaine.

Polina, d’abord une enfant (Veronika Zhovnytska) aux capacités limitées par son milieu modeste, devient peu à peu une élève disciplinée (gracieuse et vibrante Anastasia Shevtsova), même au contact d’un camarade de classe français (Niels Schneider) qu’elle suit à Aix-en-Provence plutôt que de rester à Moscou.

Une décision qui déplaira à ses parents, eux qui ont fait tous les sacrifices (et quelques magouilles que le scénario refuse d’expliquer) pour atteindre ce rêve. Devant une autre réalité artistique, et avec une chorégraphe exigeante mais sans tyrannie (Juliette Binoche), Polina va apprendre qu’il faut travailler dur pour persévérer dans ce tourbillon élégant, et beaucoup de courage pour sortir des carcans et des tutus.

Bien qu’il s’agisse d’un véritable hommage à la danse et à l’abnégation qu’elle exige pour atteindre les plus hauts sommets, Polina, danser sa vie illustre un combat autant intérieur que physique, et dont la morale s’applique à toutes les disciplines artistiques. Un interprète est-il un créateur ou le serviteur d’une oeuvre qui sans cesse le dépasse ? La réponse à cette question se décline patiemment dans cette trajectoire de vie, celle d’une « bosseuse » qui fait les choses avec une minutie de forcenée.

La démonstration n’est pas expurgée du cliché tout aussi tenace accolé au processus créatif : la part de souffrance supposément salutaire pour accomplir l’impossible, comprenant bien sûr privations matérielles et cachets de misère. C’est du côté d’Anvers que cette exilée de la danse frappera ce mur, celui d’un boulot de serveuse dans un bar, et plus tard l’illumination sous les traits de Jérôme Bélingard, danseur étoile au ballet de l’Opéra de Paris, incarnant ici un animateur auprès de jeunes sans boussole. La plus perdue du groupe est bien sûr Polina…

Sans jamais atteindre l’éblouissement, encore inégalé, signé Michael Powell et Emeric Pressburger dans The Red Shoes, ou l’exceptionnel traitement esthétique de l’oeuvre de Pina Bausch par Wim Wenders, le tandem réussit toutefois à célébrer avec grâce un art éminemment cinématographique : plein de mouvements et plein d’écueils.