Une romance de catalogue

Avec son scénario prévisible et rachitique ponctué de nombreuses scènes à caractère érotique, dont une interminable séance de masturbation dans la baignoire, Sous ses lèvres se révèle aussi étoffé que les films qui faisaient le bonheur des ados dans les années 1980 sur le réseau Quatre Saisons.



Campé à Toronto, ce long métrage d’April Mullen, à qui l’on peut donner le mérite de ne s’être entourée que de femmes derrière la caméra, raconte une banale histoire d’adultère entre une « lipstick lesbian » (Natalie Krill) qui s’ignore et sur le point d’épouser l’homme de sa vie et une « butch » affectionnant en tout temps le port du godemiché (Erika Linder). Pétrie de clichés, d’une sensualité factice et d’une mise en scène racoleuse, cette romance se rapproche davantage d’un catalogue de lingerie érotique — les deux amantes ne portant que latex ou dentelle — que d’une étude des moeurs lesbiennes.



D’ailleurs, Mullen y effleure tout juste les questions d’orientation et d’identité sexuelles. Dotées d’une plastique plus qu’enviable, les actrices débitent du mieux qu’elles peuvent les rares lignes de scénario, tandis que la réalisatrice s’évertue à les filmer sous une lumière flatteuse dans des pièces aux grandes fenêtres sans rideau.

Sous ses lèvres (V.F. de Below Her Mouth) ★ Canada, 2016, 92 minutes. Film d’April Mullen. Avec Erika Linder, Natalie Krill, Tommie-Amber Pirie, Andrea Stefancikova, Elise Bauman.