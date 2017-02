Trouver la volupté

« La vieillesse est un naufrage », disait parfois le général de Gaulle, citant Chateaubriand. Le cinéaste Fernand Dansereau rejette ce pessimisme, et s’applique depuis plusieurs années à faire la démonstration du contraire (Quelques raisons d’espérer, Le vieil âge et le rire).

Elle s’avère éloquente dans L’érotisme et le vieil âge, un documentaire né d’abord d’une frustration, celle de ne pouvoir aborder la réelle contribution sociale des gens du troisième âge — pas vendeur, lui ont répété les télédiffuseurs. Le sexe, lui, fait vendre depuis toujours, même si le cinéaste se garde bien de jouer au racoleur, approchant le sujet et ses protagonistes avec respect, délicatesse, et un sens aiguisé de l’esthétisme (plusieurs intervenants, magnifiquement éclairés, s’adressent directement à la caméra).

Ce qu’ils ont à dire déboulonne quelques mythes sur l’angélisme de nos grands-parents, confidences appuyées de statistiques éloquentes sur la fréquence des rapports sexuels au-delà de la soixantaine, une période de la vie qui, pour plusieurs, n’a rien d’un désert ou d’un naufrage. Vraiment ? De jeunes gens rencontrés dans la rue par Louise Portal, micro en main, camouflent habilement leurs préjugés, que Dansereau déconstruit avec minutie, sans pour autant dresser un portrait idyllique de l’amour et du couple au temps des rides et du rhumatisme.

Photo: L’atelier distribution films

Cherchant tout de même à séduire son auditoire, il fait appel à quelques figures bien connues, dont Portal et l’incontournable Janette Bertrand, elle qui n’a rien perdu de sa force de conviction. Dans un vibrant plaidoyer en faveur d’un amour allant au-delà de la génitalité, celle qui a toujours fait plus que « parler pour parler » insiste sur l’importance de la découverte de l’autre dans une approche tout à la fois lente, sensuelle, respectueuse… et curieuse. Un appel visiblement entendu, car le cinéaste multiplie les discussions avec différents groupes d’hommes et de femmes d’où émergent de nombreuses confidences parfois étonnantes, voire coquines.

Souffle court, incapacité à satisfaire (physiquement) sa partenaire, désillusion totale quant à un possible futur en couple, les doléances ne manquent pas chez certains, tandis que d’autres revendiquent de nouvelles formes de sexualité, nullement prêts à prendre leur retraite de ce côté-là. Leurs témoignages, parfois brefs et percutants, font sourire par leur franchise, ou émeuvent à cause du voile de tristesse qui les recouvre.

L’érotisme et le vieil âge s’avance peu à peu sur un territoire plus fragile, celui de l’amour au moment du grand départ, ou de l’absence psychique, incarné avec sa grâce habituelle par la psychologue Édith Fournier, autrefois la compagne du regretté cinéaste Michel Moreau. Son parcours d’aidante, et d’aimante, naturelle a déjà fait l’objet d’un film (Édith et Michel) et d’un livre (J’ai commencé mon éternité), ici aux côtés de Michel Carbonneau, son nouveau compagnon de vie, illuminant ce documentaire de ses profondes réflexions.

Et dans une sorte d’apothéose d’émotions jusque-là contenues, le cinéaste Jean Beaudin se livre sans fard sur les derniers moments partagés avec sa compagne, la comédienne Domini Blythe, donnant tout son sens à l’expression « mourir dans la dignité ». Qui peut croire encore que devant la mort, l’amour et le désir n’ont pas leur place ?

