Sombrer dans l’ennui

On ne peut empêcher un coeur d’aimer et tout est affaire de goût… N’empêche qu’on aimerait bien savoir ce qui se passe dans la tête des lectrices/spectatrices qui frémissent de plaisir aux moindres faits et gestes du jeune couple BDSM évoluant dans l’univers d’E. L. James.

À les voir se tortiller sur leur siège comme si elles portaient des petites culottes vibrantes (ou des boules chinoises en argent dans leur tréfonds !) et à les entendre glousser comme des oies dès que le jeune milliardaire tombe la chemise, on aurait envie de leur lancer à la tête les romans de Jane Austen ou des soeurs Brontë, livres de chevet de la nunuche héroïne, afin qu’elles s’initient à des oeuvres plus substantielles. Sans doute préféreraient-elles lire ou relire la saga Twilight, dont la mièvrerie du couple central n’est pas sans rappeler celle de Miss Maso et M’sieur Sado.

Après une brève rupture, la neurasthénique Anastasia Steele (Dakota Johsnon) et le catatonique Christian Grey (Jamie Dornan) renouent dans l’espoir de vivre une liaison équilibrée. Cependant, d’anciennes maîtresses du milliardaire sadique (Bella Heathcote, Kim Basinger) et l’abject patron de l’aspirante éditrice (Jack Hyde) risquent de tout gâcher. Alors qu’on rit devant l’expression ridicule des acteurs (que leur visage soit ou non pétrifié dans le Botox), la maigreur de l’intrigue (largement résumée dans la bande-annonce) et les scènes érotiques faussement subversives (tout ça pour en arriver à la position du missionnaire ou de la levrette ?), on grince des dents lorsque cette harlequinade fait la promotion de comportements déviants et offre une vision malsaine du couple.

De fait, on bondit de notre siège lorsqu’Anastasia accepte sans trop rechigner d’être la possession de Christian, qui dépose de l’argent dans son compte, refuse qu’elle fasse des voyages d’affaires, achète la maison d’édition où elle travaille, choisit ses robes de soirée… Assoiffé de soumission, Christian se comporte comme un enfant gâté, tandis qu’Anastasia, qui fait reculer la cause des femmes de plusieurs décennies, joue les futures épouses jalouses. En choeur avec les spectatrices, les personnages secondaires, à peine plus consistants que d’anonymes figurants, soupirent devant leur amour. Misère !

Plus insignifiante et plus ennuyante que le premier volet, cette suite de l’adaptation des best-sellers d’E. L. James se résume en une suite dénuée de toute tension (érotique ou autre) de scènes d’un vide abyssal qu’orchestre laborieusement James Foley. Ayant peu à raconter, le réalisateur filme sans inspiration ce monde de pacotille se voulant élégant, s’attarde trop longuement aux paysages et ne parvient pas à traduire les tourments intérieurs d’Anastasia alors qu’elle déambule sous la pluie. Parions que la suite, prévue pour février 2018 et dont on nous dévoile quelques images après le générique, sera encore plus imbuvable.

V.O. : Cinéma Banque Scotia, Quartier latin, Place LaSalle, Carrefour Angrignon, Cavendish, Colisée Kirkland, StarCité, Côte-des-Neiges, Lacordaire, Des Sources, Spheretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Place LaSalle, Carrefour Angrignon, StarCité, Lacordaire, Marché Central.