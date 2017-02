Un ours et deux amants (V.F. de Two Lovers and a Bear)

Deux amoureux, qui ont échoué dans l’Arctique canadien afin de fuir un passé trouble, entreprennent à motoneige le long périple vers le sud. — Production de qualité campée dans un décor naturel fascinant. Première partie confuse. Seconde partie enlevante. Quelques touches surréalistes et poétiques. Bons interprètes.

Un ours et deux amants (Two Lovers and a Bear)

(4) Canada. 2016. Drame sentimental de Kim Nguyen avec Dane DeHaan, Tatiana Maslany.